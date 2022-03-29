Ядерна гарантія для України та Крим на порядку денному: ОП про прорив на переговорах з РФ

Переговори України і РФ / скріншот ТАСС

На переговорах у Стамбулі були зафіксовані найважливіші договірні позиції, які взяла до розгляду РФ, заявив глава української делегації, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, договір про гарантії безпеки, по суті, передбачає не в теорії, а на практиці отримати дієвий інструмент захисту нашої території і суверенітету, повідомляє ВВС.

Країни-гаранти для України

Відзначається, що країнами-гарантами стають, провідні армії світу, в тому числі з ядерним компонентом. Вони повинні прийняти на себе конкретні юридичні зобов'язання - щодо втручання в будь-який конфлікт на території України, щодо негайних поставок зброї.

"Присутність поряд з США, ВБ, Туреччиною, Німеччиною, іншими країнами Росії в якості країни-підписанта багатостороннього договору накладає на росіян багато додаткових обтяжень і дозволяє нам не йти на складний двосторонній формат. Тільки в рамках багатостороннього договору можна уникнути традиційної російської необов'язковості за юридичними договорами", - підкреслив він.

Радник глави ОП уточнив, що Україна виглядає сильно саме в якості ініціатора реформи глобальної архітектури безпеки. При цьому додатково Україна отримує гарантії обов'язкового входження в єдиний ринок Євросоюзу в якості повноцінного члена.

Питання Криму

Прямі двосторонні переговори з кримської проблематики і фіксація нинішнього становища на 15 років - це революційна пропозиція, говорить він.

"Це означає, як мінімум, повернення теми Криму в переговорну повістку. До цього росіяни категорично відмовлялися від цього. А крім того, дозволяє зберегти нинішні юридичні трактування Криму, через те, що для нас Крим, безумовно, є частиною України. Відмова від взаємної військової ескалації з кримського питання - ключ до загального припинення війни", - додав Подоляк.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.

На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

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