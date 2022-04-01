Ердоган заявив Путіну, що переговори "вселили надію на мир"

Ердоган поспілкувався з Путіним / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що переговори між Росією та Україною у Стамбулі були конструктивними і вселили надію на мир, повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля.

За інформацією ЗМІ, Ердоган заявив, що "позитивні та конструктивні " переговори між Росією і Україною цього тижня в Стамбулі вселили надію на мир.

Ердоган також повторив пропозицію провести зустріч між лідерами України та Росії.

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Як стверджують у Кремлі, Ердоган подякував Путіну за допомогу в евакуації турецьких громадян і суден із зони "операції" в Україні.

У свою чергу, Путін подякував Ердогану за сприяння у проведенні російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Президенти Росії і Туреччини "дали принципові оцінки" переговорного процесу РФ і України, котрий й досі триває.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

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