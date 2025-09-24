'До кордонів 1991-го і далі': розкрито новий план Трампа щодо війни і роль США

Трамп уперше відкрито підтримав ідею відновлення України в межах кордонів 1991 року, різко змінивши свою позицію щодо війни - розкрито його цілі.

Вихід до кордонів 1991 року - розкрито новий план Трампа щодо війни / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що означає заява Трампа про повернення Україною всіх окупованих територій

Чи вийде Трамп з мирного процесу

Які 4 причини заяви Трампа про вихід України на кордони 1991 року та чи реально це

Дональд Трамп вперше відкрито висловив підтримку ідеї відновлення України в кордони, які існували на момент здобуття незалежності в 1991 році, поставивши під сумнів попередні сигнали щодо домовленостей або поступок на користь Росії. Це різка трансформація риторики — адже ще нещодавно Трамп розглядав варіанти компромісів територіального характеру, і навіть натякав на можливість обміну земель для припинення конфлікту.

Главред зібрав головне, що варто знати про заяву Трампа щодо кордонів 1991 року та, що змінило його позицію щодо війни.

Що сказав Трамп про вихід України на кордони 1991 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може відновити контроль над усією своєю територією в межах кордонів 1991 року, якщо отримає належну фінансову підтримку від Європи та НАТО. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

"Після того, як я дізнався і повністю зрозумів військово-економічну ситуацію України/Росії, і побачивши економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я думаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і повернути всю Україну в її початковому вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, повернення до початкових кордонів, з яких розпочалася ця війна, цілком можливе. Чому б і ні?", — зазначив Трамп.

Він також зробив заяву про російську армію, підкресливши, що вона вже понад півтора року безрезультатно веде війну, яку справжня військова потуга здолала б менш ніж за тиждень. На його думку, це не демонструє силу Росії, а навпаки, робить її схожою на "паперового тигра".

/ Фото: скріншот

Трамп зауважив, що Путін і Росія стикаються з серйозними економічними проблемами, тому настав час для України діяти. Водночас він додав, що бажає добра обом країнам і що НАТО продовжить отримувати зброю від США для використання на власний розсуд.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США дав інтерв’ю телеканалу FoxNews, у якому повідомив про суттєве покращення своїх стосунків із Дональдом Трампом.

Він зауважив, що однією з причин цього стало те, що Трампу набридли численні обмани з боку Путіна. Крім того, українського президента приємно здивувала впевненість американського лідера в тому, що за підтримки Європи та НАТО Україна зможе повернути всі окуповані Росією території.

"Президент Трамп показав, що готовий бути з Україною до кінця. Трамп зрозумів, що Путін не перемагає, а просто "продає" свою перемогу. З такими висловами американського президента ми отримали дуже позитивний сигнал", — сказав Зеленський.

/ фото: ОП

Зеленський підкреслив, що і він, і Трамп, і весь український народ прагнуть якнайшвидшого завершення війни, тоді як Москва не демонструє такого бажання.

Також він зазначив, що президент США, ймовірно, змінив свою позицію щодо України, визнавши, що Київ не може й не буде поступатися територіями державі-агресору. За словами Зеленського, його розмова з Трампом була змістовною та позитивною.

"На мою думку, на сьогодні Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями. Це несправедливо і неможливо. Я думаю, що його (Трампа. - ред.) позиція змінилася", - сказав Зеленський.

Реакція Кремля

Прессекретар російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков в коментарі пропагандистським ЗМІ зазначив, що заяви Трампа прозвучали нібито під впливом президента Зеленського.

"Теза про те, що Україна може щось відвоювати, є помилковою", - сказав він.

Пєсков заявив, що Росія продовжує підтримувати діалог зі США та цінує готовність Трампа шукати шляхи миру в Україні. Водночас критичні висловлювання американського президента він фактично обійшов увагою, за винятком згадки про "паперового тигра".

/ Фото: скріншот YouTube

"Росія аж ніяк не тигр, а паперових ведмедів не буває", – сказав Пєсков.

За його словами, позиція Трампа може бути зумовлена передусім економічними інтересами США, зокрема прагненням збільшити продаж нафти й газу, а також можливою впливом зустрічі з Зеленським.

Що означає заява Трампа про повернення Україною всіх окупованих територій

Трамп уперше заявив, що Україна за підтримки ЄС може повернути свої території. Представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон у коментарі "Радіо Свобода" пояснив, що оптимізм Трампа щодо можливого відновлення Україною контролю над усіма землями, а також його натяк у Truth Social на перспективу "піти далі", ймовірно, пов’язані з його зустріччю із президентом Зеленським та розмовами про успіхи української армії.

"Зрозуміло, що вони багато говорили про війну та про те, чим займається українська армія. Однак подробиці та всі результати цієї зустрічі ми дізнаємось пізніше", - резюмує він.

Трамп виходить з мирного процесу – NYT

Президент США Дональд Трамп несподівано різко змінив свою позицію щодо війни в Україні, заявивши, що за підтримки Європи Київ здатен повернути всі окуповані території, повідомляє The New York Times.

"Деякі європейські чиновники підозрюють, що, дистанціюючись від війни, президент умиває руки в конфлікті, який він колись обіцяв розв'язати за кілька днів або тижнів", - пише видання.

Водночас він не пояснив причин такого розвороту, що викликало припущення про його спробу дистанціюватися від конфлікту. Видання нагадує, що протягом восьми місяців президентства Трамп неодноразово змінював погляди щодо України: у лютому критикував Зеленського, згодом демонстрував прихильність до Путіна, а тепер знову заявив про підтримку Києва, водночас завершивши свою промову побажанням добра обом країнам.

/ Фото: скріншот

При цьому він не уточнив, чому вважає, що Україна, яка останнім часом поступово втрачала території, тепер зможе їх повернути. Аналітики припускають, що може знадобитися чимало часу, аби зрозуміти, чи стане ця заява переломним моментом і для якої сторони конфлікту. Також залишається питання, як на зміну позиції Трампа відреагує Путін.

"Він може знайти розраду у відступі Трампа, навіть якщо американський президент зрештою висловлює деяку підтримку Україні. Або ж Путін може вирішити посилити свої нападки і погрози, вважаючи, що час і масовість будуть на боці Росії", - пише NYT.

Чому Трамп змінив позицію щодо України

Дональд Трамп змінив підхід до України, перейшовши від тиску з метою змусити її віддати території до переконання, що вона здатна повернути всі свої землі, повідомляє Sky News.

"По-перше, це може бути пов'язано з військовою та економічною реальністю на місці. Росія платить високу ціну за війну, як у людських ресурсах, так і у фінансах, - йдеться у матеріалі.

Він визнав, що економічні труднощі Росії підсилюють аргументи на користь перемоги України за підтримки Заходу. Стійкість українців змінила сприйняття ситуації — тепер неможливе виглядає можливим, якщо союзники залишаться відданими.

"По-друге, це може бути вплив союзників. Минулого місяця європейські лідери масово прилетіли до Вашингтона, щоб закликати до обережності у відносинах з Путіним", - вказують журналісти.

Посилення допомоги Європейських країн НАТО Україні зменшило критику Трампа щодо фінансового тягаря для США.

/ Інфографіка: Главред

Він також підтримав збиття російських літаків, які порушують повітряний простір союзників, що демонструє більш рішучу позицію у питаннях оборони.

"По-третє, це може бути пов'язано з внутрішньою політикою, оскільки президент перебуває під пильною увагою обох партій у своїй країні через його "м'який" підхід до Росії", - повідомляє Sky News.

Це може допомогти йому зміцнити підтримку серед республіканців та привернути поміркованих виборців, які вважають захист України тестом національної надійності.

Як зазначає видання, обговорення компромісу могло бути частиною стратегії для залучення України та Росії до переговорів, але через відсутність готовності Москви до домовленостей акцент Трампа знову зміщується на відновлення України.

Незалежно від причин зміни його позиції та того, чи стане це офіційною політикою США, останні три дні свідчать про більш рішучий підхід Трампа.

За яких умов Україна може вийти на кордони 1991 року

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду зазначив, що для досягнення перемоги у війні та повернення до кордонів 1991 року Україні необхідно виробляти власне озброєння та завдавати ударів по ключових об’єктах Росії.

"Але ми повинні розуміти, що закінчення війни з переможним результатом, особливо зі сценарієм повернення до кордонів 1991 року, залежить виключно від України. Потрібно клепати свою зброю і довбати по Росії. Треба паралізувати залізницю і багато інших об'єктів", - зазначив Загородній.

Він також вважає, що для Росії наразі немає позитивних сценаріїв — продовження війни лише продовжує її агонію.

Чи реальне повернення до кордонів 1991 року - думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив в інтерв’ю Главреду, що сьогодні повернення України до кордонів 1991 року є малоймовірним, але не неможливим. Це стане реальним у разі внутрішнього кризового перелому в Росії, зокрема падіння політичного керівництва та розпаду системи управління — подібного до розпаду СРСР або краху Російської імперії у 1917 році.

"Внутрішні заворушення, внутрішній безлад і відсутність волі утримувати ці території або захищати їх – саме такі умови мають скластися. Тоді солдати, що перебувають на окупованій частині України, заберуть зброю і повернуться додому, аби там вирішувати проблеми, наприклад, боротися за власність, владу, престиж, їжу тощо", - вказує він.

У такий момент Україна зможе відновити контроль над усією своєю територією, а можливо, й розширити її.

