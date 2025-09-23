Чи будуть збивати літаки РФ над країнами НАТО - у Трампа поставили крапку в питанні

Марко Рубіо заявив, що літаки РФ, які порушують повітряний простір країн НАТО, не збиватимуть, якщо вони не здійснюватимуть агресивних дій.

Чи будуть збивати літаки РФ над країнами НАТО / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Про що сказав Рубіо:

НАТО не буде збивати російські літаки у повітряному просторі країн-членів Альянсу

США готові захищати кожен сантиметр території НАТО

Російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, не збиватимуть, якщо вони не чинять агресивних дій. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю CBS News, передає пресслужба Держдепу.

На запитання, чи готові США збивати російські літаки у разі порушення ними повітряного простору, Рубіо відповів, що він не чув, щоб хтось говорив про їхнє знищення, якщо вони не завдаватимуть ударів.

"Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх", – сказав він.

Рубіо підкреслив, що саме так уже діяв НАТО і надалі дотримуватиметься цієї лінії. Він також повторив слова постпреда США при ООН Майкла Волца, який зазначив, що Сполучені Штати разом із союзниками діятимуть для захисту кожного сантиметра території Альянсу.

"Це зобов'язання залишається незмінним", – сказав Рубіо.

Чому не було реакції НАТО на провокації Росії - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу Роман Світан зауважив, що ключові рішення НАТО фактично ухвалюються у Пентагоні. Саме там вирішили відправити спостерігачів на російсько-білоруські навчання, провести зустрічі та спробувати врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом.

"Поки Трамп не змінить людей у своїй адміністрації, ми бачитимемо на все таку – ніяку – реакцію, яку неможливо аналізувати, тому що її немає", - резюмує він.

Провокації Росії проти країн НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там понад десять хвилин. Про це повідомили в МЗС Естонії.

Попри порушення повітряного простору, літаки не були збиті силами НАТО. Професор Університету Бундесверу Карло Масала пояснив, що одна з причин такого рішення полягає в тому, що місія Альянсу над Балтією нині носить спостережний, а не оборонний характер.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив військову та політичну реакцію НАТО і західних країн на подібні інциденти з російськими літаками та безпілотниками.

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

