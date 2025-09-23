Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Чи будуть збивати літаки РФ над країнами НАТО - у Трампа поставили крапку в питанні

Юрій Берендій
23 вересня 2025, 20:42
204
Марко Рубіо заявив, що літаки РФ, які порушують повітряний простір країн НАТО, не збиватимуть, якщо вони не здійснюватимуть агресивних дій.
Чи будуть збивати літаки РФ над країнами НАТО - у Трампа поставили крапку в питанні
Чи будуть збивати літаки РФ над країнами НАТО / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Про що сказав Рубіо:

  • НАТО не буде збивати російські літаки у повітряному просторі країн-членів Альянсу
  • США готові захищати кожен сантиметр території НАТО

Російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, не збиватимуть, якщо вони не чинять агресивних дій. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю CBS News, передає пресслужба Держдепу.

На запитання, чи готові США збивати російські літаки у разі порушення ними повітряного простору, Рубіо відповів, що він не чув, щоб хтось говорив про їхнє знищення, якщо вони не завдаватимуть ударів.

відео дня

"Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх", – сказав він.

Рубіо підкреслив, що саме так уже діяв НАТО і надалі дотримуватиметься цієї лінії. Він також повторив слова постпреда США при ООН Майкла Волца, який зазначив, що Сполучені Штати разом із союзниками діятимуть для захисту кожного сантиметра території Альянсу.

"Це зобов'язання залишається незмінним", – сказав Рубіо.

Чому не було реакції НАТО на провокації Росії - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу Роман Світан зауважив, що ключові рішення НАТО фактично ухвалюються у Пентагоні. Саме там вирішили відправити спостерігачів на російсько-білоруські навчання, провести зустрічі та спробувати врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом.

"Поки Трамп не змінить людей у своїй адміністрації, ми бачитимемо на все таку – ніяку – реакцію, яку неможливо аналізувати, тому що її немає", - резюмує він.

Провокації Росії проти країн НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там понад десять хвилин. Про це повідомили в МЗС Естонії.

Попри порушення повітряного простору, літаки не були збиті силами НАТО. Професор Університету Бундесверу Карло Масала пояснив, що одна з причин такого рішення полягає в тому, що місія Альянсу над Балтією нині носить спостережний, а не оборонний характер.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив військову та політичну реакцію НАТО і західних країн на подібні інциденти з російськими літаками та безпілотниками.

Інші новини:

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Марко Рубіо
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Харків під масовою атакою дронів: у місті пролунала серія потужних вибухів

Харків під масовою атакою дронів: у місті пролунала серія потужних вибухів

22:26Війна
Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій

Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій

22:10Війна
ЗСУ взяли в оточення 1000 окупантів: Зеленський заінтригував подробицями з фронту

ЗСУ взяли в оточення 1000 окупантів: Зеленський заінтригував подробицями з фронту

22:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

Навіть не Київ чи Харків: яке місто було найбільшим в Україні до 19 століття

Навіть не Київ чи Харків: яке місто було найбільшим в Україні до 19 століття

Останні новини

22:26

Харків під масовою атакою дронів: у місті пролунала серія потужних вибухів

22:10

Україна може перемогти у війні і повернути всі території - Трамп розкрив сценарій

22:04

ЗСУ взяли в оточення 1000 окупантів: Зеленський заінтригував подробицями з фронту

21:57

Загроза досі зберігається: у ЗСУ розповіли про нову небезпеку для одного з міст

21:14

Трамп оголосив вирок для Росії - скільки ще буде тривати війна в Україні

Нові удари РФ загрожують не лише Польщі, а десятку країн НАТО, вони будуть кривавішими – СвітанНові удари РФ загрожують не лише Польщі, а десятку країн НАТО, вони будуть кривавішими – Світан
21:02

НБУ раптово змінив курс долара, євро та злотого: яким буде курс валют 24 вересня

20:53

Олександр Панкратов-Чорний у реанімації через смертельну хворобу - деталі

20:46

Під ударом можуть опинитися кілька держав: по яких країнах РФ може скоро вдаритиВідео

20:42

Чи будуть збивати літаки РФ над країнами НАТО - у Трампа поставили крапку в питанні

Реклама
20:42

Штраф та навіть конфіскація: в Україні планують посилити відповідальність для водіїв

20:33

Пенсію можуть заморозити: українцям розкрили, як не залишитися без виплат

19:46

В Україні різко вдарить мороз: синоптики назвали дату раптового похолодання

19:37

Перша ракетка України несподівано зупинила сезон: що спричинило паузу

19:30

РФ вибрала цілі для нових масованих ударів: генерал назвав головні "мішені"

19:30

Трамп розлютився і видав гучну заяву на Генасамблеї ООНВідео

19:18

Не Володимир Великий - розкрито, хто насправді "хрестив Русь", відкриття здивуєВідео

19:17

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

19:10

Бої та оточення: що відбувається в районі ДобропілляПогляд

18:50

Ввели в ступор російське ППО: ЗМІ розкрили подробиці дронової атаки на МосквуВідео

18:49

Плями з килимів зникнуть за 15 хвилин: який засіб допоможе

Реклама
18:43

Обстріл Києва 7 вересня: померла породілля, яка постраждала від удару "Шахеда"

18:42

Як зберігати оснастки, які вже були у використанні - лайфхак

18:37

Модні аксесуари, які справлять враження новини компанії

18:20

Знищено установки, якими били по Україні: потужна атака на "Іскандери" в РФФото

18:18

Наступник Путіна: названо несподіване ім'я та головну умову зміни владиВідео

17:55

Швидка і дуже смачна страва: рецепт салату Венеція

17:39

Дочка Пєскова втекла з Росії за день до "великої війни" - ЗМІ

17:34

Якщо людина зникла безвісти, як за неї молитися: священник відповівВідео

17:26

Трамп виступив з промовою на Генасамблеї ООН - що він сказав про Україну і РосіюВідео

17:26

Як і де правильно зберігати яйця: несподівана відповідь здивує бувалих господиньВідео

17:13

Чому США не вводять санкції проти Росії - Рубіо назвав реальну причину

17:10

Ніяк не через зовнішність: ТОП-4 неочевидні ознаки, що ви зачаровуєте людей

17:02

Все у вогні, багато постраждалих, є загиблий: РФ безжально атакувала ЗапоріжжяФотоВідео

17:02

Стан такий собі: тяжкохворий заслужений артист України вийшов на зв'язок

16:46

"Критична помилка": трихолог пояснила, як правильно мити волосся

16:34

Росія готує нову масовану атаку по Україні - вже названі можливі цілі удару

16:33

Ув’язнення до 10 років та стягнення: українців почали штрафувати за "прибирання"

16:26

Його вважають "батьком гривні": у США помер український художник Василь Лопата

16:23

Авто не реагує на ключ - що робити і як зрозуміти, що імобілайзер "помер"Відео

16:21

РФ придумала новий спосіб, як перемогти Україну: що задумали російські окупантиВідео

Реклама
16:06

HBO Max в Україні: топ 5 серіалів, які варто дивитись в першу чергуВідео

15:38

Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

15:24

"Заблоковано": поліція Нью-Йорку затримала Макрона через Трампа, дивне відео

15:17

В Україні нестримно ростуть ціни на ключові продукти - що подорожчало найбільше

15:16

Російські Ту-95 вже в зоні пускових рубежів: є загроза ракетного удару по Україні

15:14

Magic Brothers вирушають у всеукраїнський тур із шоу "ДивоVision 2": оголошено дати виступів

15:00

Прибирати чи ні: що робити з гнилими яблуками на ділянціВідео

14:55

Партію Порошенка роздирають скандали: відпочинок на Мальдівах, годинник за $50 тисяч і ОПЗЖ у керівництві, - експерт

14:47

Удари Tomahawk по Алабузі та Іжевську: Світан про відповідь Заходу на провокації РФВідео

14:45

"Та плювати я хотіла": у Молдові заборонили радянську комедію, у РФ відреагували

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти