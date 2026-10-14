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600 тисяч людей без світла: РФ вдарила по енергетиці всупереч перемир’ю Трампа

Анна Ярославська
14 жовтня 2026, 09:27
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Зеленський назвав нічний удар по енергетиці безпрецедентною зневагою Росії до США.
Зеленський, атака РФ
Росія завдала удару 39 балістичними ракетами по об’єктах енергетики - Зеленський / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ОП

Коротко:

  • Росія випустила по Україні 39 балістичних ракет і 128 дронів
  • Без світла щонайменше 600 тисяч людей
  • Пошкоджено 26 об’єктів енергетики та 4 нафтогазові об’єкти
  • Зеленський просить США про санкції та ракети для Patriot

У ніч на 14 жовтня Росія завдала удару по енергосистемі Києва, Київської області та Харкова 39 балістичними ракетами та понад 120 дронами. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електропостачання, і масштаб відключень може зрости. Пошкоджено 26 елементів електроенергетичного комплексу та чотири об’єкти нафтогазової галузі. Є загиблі та поранені, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Атака сталася через три дні після того, як Дональд Трамп оголосив у Truth Social про домовленість Києва та Москви не завдавати ударів по об’єктах генерації та мережах. Зеленський тоді погодився, що Україна утримається від ударів по російській енергетиці, якщо Росія вчинить так само.

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"Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий своєю масштабністю - такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки вагомими", - підкреслив Зеленський.

Президент України переконаний, що Москва свідомо відмовилася від шансу знизити напругу.

"Ми просимо президента Трампа ввести жорсткі санкції проти Росії, тим більше що закон Ліндсі Грема, який нещодавно було ухвалено та підписано, це дозволяє й регламентує. У президента Америки є всі потужні й достатні інструменти, щоб наблизити мир завдяки силі, справедливості та тиску на агресора", - заявив глава держави.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Окремо Зеленський звернувся до західних партнерів щодо нових партій протиракет для зенітних комплексів Patriot. На його думку, жодна держава не повинна залишатися сам на сам з агресором, налаштованим на війну. Він закликав американців згадати принцип Рейгана про мир через силу.

"Я вдячний усім, хто допомагає Україні! Мир може настати лише завдяки силі, і ми просимо Америку згадати цей рейганівський принцип", - додав Зеленський.

ППО збила лише чотири балістичні ракети

Під час ворожої атаки радіотехнічні війська зафіксували 167 засобів повітряного нападу: 39 ракет, що летіли за балістичною траєкторією, та 128 ударних безпілотників. Серед ракет були "Іскандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" та "Онікс", а серед дронів - 77 реактивних, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракети запускали з Курської, Брянської, Воронезької та Ростовської областей РФ. Дрони типу Shahed, "Бандероль/Дань-Т", Гербера, "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія" наближалися з напрямків Міллерово та Орла, з окупованого Донецька, з Гвардійського в Криму та з акваторії Азовського моря. Головною особливістю атаки військові називають масований удар балістичною зброєю по енергооб’єктах одночасно з кількох напрямків і різними засобами.

Станом на 09:00 вдалося збити або придушити 119 цілей. Серед них лише чотири балістичні ракети та 115 дронів, тобто 90% ударних БПЛА (59 із них - реактивні).

Влучання зафіксовано на 22 локаціях, падіння уламків - ще на восьми, а частина ракет до цілей не долетіла. Вранці атака тривала, у небі ще перебували ворожі безпілотники.

Звіт Повітряних сил
Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Пожежі на Хмельниччині та загиблі на Дніпропетровщині

В ніч на 14 жовтня дрони атакували Хмельницьку область. Пожежі спалахнули на підприємствах у Хмельницькому та Шепетівському районах, а в Хмельницькому районі від уламків загорілася АЗС, де легкі поранення отримали двоє людей, повідомляє ДСНС.

У самому Хмельницькому через падіння уламків загорілися два приватні будинки, даних про постраждалих немає. Рятувальники кілька разів залишали місця робіт через повторні обстріли.

Гасіння пожежі на одному з підприємств Хмельницького району триває, до нього залучили 80 рятувальників та 22 одиниці техніки.

  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Хмельниччину
    Наслідки атаки РФ на Хмельниччину Фото: ДСНС

На Дніпропетровщині під ударами опинилися чотири райони, загинули дві людини та ще шестеро постраждали, серед них - дитина.

У Павлограді влучання у відкриту місцевість забрало одне життя, четверо людей поранені. Ще одна людина загинула на Нікопольщині, де атакам зазнали районний центр та Мирівська громада, повідомляє ДСНС.

Вночі росіяни обстріляли підприємство в Дніпрі, де спалахнула масштабна пожежа і постраждав чоловік. У Синельниківському районі під ударом опинилися Яворницька та Миколаївська громади: поранено жінку, пошкоджено приватний будинок. Усі пожежі на Дніпропетровщині рятувальники ліквідували.

Атака на Київ 13–14 жовтня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, увечері 13 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Перед ударом повітряна тривога не була оголошена завчасно. За словами радника президента Дмитра Литвина, попереджень від партнерів про запуски балістичних ракет по Києву не надходило. За його словами, військові та служби з’ясовують причини.

У Деснянському районі Києва зафіксовано влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. У результаті атаки виникла пожежа.

Крім того, у Деснянському районі внаслідок російського удару загорілася складська будівля. У Дарницькому районі уламки впали на територію стадіону, внаслідок чого загорівся газон.

Повідомлялося про 21 пораненого внаслідок атаки ворога, серед них восьмирічна дитина, двоє людей загинули.

16 осіб перебувають у стаціонарах міських лікарень, уточнив мер столиці. З них четверо перебувають у критичному стані.

Вранці 14 жовтня в ДСНС повідомили, що в Києві троє людей загинули внаслідок російських обстрілів, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.

  • Наслідки атаки РФ на Київ
    Наслідки атаки РФ на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ
    Наслідки атаки РФ на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ
    Наслідки атаки РФ на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ
    Наслідки атаки РФ на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ
    Наслідки атаки РФ на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ
    Наслідки атаки РФ на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ
    Наслідки атаки РФ на Київ Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ
    Наслідки атаки РФ на Київ Фото: t.me/dsns_telegram

Енергетичне перемир'я - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ та Україна вже погодилися на негайне енергетичне перемир’я. Водночас президент Володимир Зеленський відповів, що вперше чує про припинення ударів по енергетиці, про яке оголосив Трамп.

Видання Axios писало, що енергетичне перемир’я між країною-агресором Росією та Україною, про яке заявив президент США Дональд Трамп, поширюється виключно на удари по нафтопереробних заводах обох сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

13 жовтня Зеленський звинуватив РФ у зриві енергетичного перемир’я.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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