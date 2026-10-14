Удар РФ по багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зростає, серед поранених — дитина

Атака на столицю забрала життя людей у нежитловій будівлі та багатоповерховому житловому будинку.

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У ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

У Києві внаслідок обстрілів з боку РФ загинули три людини

Постраждав 21 мешканець, зокрема одна дитина

Рятувальники ліквідують наслідки у трьох районах

У Києві три людини загинули внаслідок російських обстрілів, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці. Про це вранці 14 жовтня повідомили в ДСНС.

Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці в Деснянському районі пожежники ліквідували пожежу площею 400 кв.м.

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"Кількість постраждалих зростає, люди продовжують звертатися по допомогу. Виявлено тіла двох загиблих", - йдеться в повідомленні.

Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. 21 особа постраждала, зокрема, 1 дитина. Тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці події працюють психологи Головного управління, які вже надали допомогу 110 людям.

За іншою адресою в Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа в недіючій будівлі.

Загорівся газон на стадіоні в Дарницькому районі - пожежники ліквідували загоряння.

У Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загоряння. Пожежу оперативно ліквідовано.

Також у Голосіївському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. На жаль, одна людина загинула, ще одна постраждала.

Атака на Київ 13–14 жовтня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, увечері 13 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Перед ударом повітряна тривога не була оголошена завчасно. За словами радника президента Дмитра Литвина, попереджень від партнерів про запуски балістичних ракет по Києву не надходило. За його словами, військові та служби з’ясовують причини.

У Деснянському районі Києва зафіксовано влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. У результаті атаки виникла пожежа.

Крім того, у Деснянському районі внаслідок російського удару загорілася складська будівля. У Дарницькому районі уламки впали на територію стадіону, внаслідок чого загорівся газон.

Відомо про 21 пораненого внаслідок атаки ворога, серед них восьмирічна дитина, двоє людей загинули.

16 осіб перебувають у стаціонарах міських лікарень, уточнив мер столиці. З них четверо перебувають у критичному стані.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Вранці 14 жовтня в Києві знову пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичних ударів. Окупанти завдали удару по кількох енергооб’єктах столиці.

У Києві через атаку ворога введено аварійні відключення світла в п’яти районах, повідомили в ДТЕК. Знеструмлення зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломенському та частині Голосіївського районів.

Стабілізаційні графіки там тимчасово не діють, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Росія готує новий небезпечний удар по Україні - монітори

Росія може завдати нових ударів по Україні балістичними ракетами та реактивними безпілотниками найближчими днями. Під загрозою опинився низка регіонів, зокрема Київ та західні області.

За даними моніторингового каналу єРадар, протягом наступних двох діб існує підвищена загроза застосування балістичної зброї, зокрема ракет "Циркон". Російські війська можуть використати близько 30 балістичних ракет для нанесення ударів по об’єктах у Києві, Київській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Крім того, у найближчі кілька днів окупанти можуть атакувати об’єкти у західних регіонах України за допомогою реактивних безпілотників.

Для підготовки до атак Росія доставила додаткову партію реактивних безпілотників до Криму та російського міста Орел. Загальна кількість цих дронів становить близько 200 одиниць.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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