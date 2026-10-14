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Вибухи в Балаково: дрони могли вразити дата-центр "Сбербанку" вартістю $1 млрд

Анна Ярославська
14 жовтня 2026, 07:24оновлено 14 жовтня, 08:14
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Супутники NASA зафіксували пожежі в промисловій зоні, де розташовані серверний комплекс банку та завод "МЗ Балаково".
Напад на Саратовську область
Дрони кілька годин атакували Балаково в Саратовській області / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Дрони кілька годин атакували промислову зону Балаково
  • Під ударом міг опинитися мегаЦОД "Сбербанку" вартістю $1 млрд
  • NASA FIRMS зафіксувала осередки пожеж у промисловій зоні

Ударні дрони Сил оборони в ніч на 14 жовтня кілька годин атакували промислову зону Балаково в Саратовській області РФ. Серед ймовірних цілей називають енергооб'єкт, мегадата-центр "Сбербанку" та металургійний завод. За оцінкою моніторингового Telegram-каналу Exilenova+, станом на 5-ту годину ранку атака тривала.

Однією з перших версій стало ураження енергосистеми міста. На опублікованих кадрах після прильоту видно характерний білий спалах. У мережі також з’явилися відео, на яких у Балаково зникає світло.

відео дня

"Балаково. Момент влучання в енергетичну інфраструктуру", - зазначили монітори Exilenova+.

Російська сторона визнала наслідки нальоту. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив про атаку на Балаково: за його словами, пошкоджено кілька житлових будинків, загинула одна людина.

Мегадата-центр за мільярд доларів

Альтернативна версія стосується найдорожчого об’єкта в промисловій зоні. Це серверний комплекс найбільшого банку Росії, який досі перебуває на стадії будівництва.

"Існує висока ймовірність того, що під ударом перебуває МегаЦОД "Сбербанку" в Балаково. Місцеві мешканці повідомляють про десятки вибухів... Будівництво комплексу ще не завершено, проте об’єкт реалізується поетапно, і його окремі частини могли бути введені в експлуатацію", - підкреслили в Exilenova+.

МегаЦОД
МегаЦОД "Сбербанку" в Балаково / Фото: t.me/exilenova_plus

Кошторис проєкту становить 122,2 млрд рублів, тобто понад 1 млрд доларів. Комплекс має стати одним із наймасштабніших у Росії: близько 3 тис. серверних стійок, до 120 тис. серверів і споживана потужність до 82 МВт.

Центр призначений для обслуговування ІТ-систем банку, тобто для зберігання та обробки його даних. Крім того, на його потужностях планували розгорнути сервіси державної цифрової платформи "ГосТех".

"А ось і підтвердження атаки на МегаЦОД "Сбербанку" у Саратовській області. Показуємо вам ексклюзивні кадри з Балакова", - пише Exilenova+ о 06:59.

Підтвердження атаки на МегаЦОД
Підтвердження атаки на МегаЦОД "Сбербанку" у Саратовській області / Фото: Exilenova+

Пожежі в промисловій зоні та робота ППО

Супутникова система NASA FIRMS зафіксувала численні осередки загоряння в промисловій зоні Балаково. Саме там розташовані дата-центр і металургійне підприємство "МЗ Балаково". За деякими даними, завод також міг потрапити під удар.

Завод розташований у селі Биков Отрог Балаковського району та входить до складу металургійного холдингу "Новосталь-М".

Під удар міг потрапити металургійний завод
Під удар міг потрапити металургійний завод "МЗ Балаково" / Фото: Exilenova+

Упродовж ночі в місті активно працювала російська протиповітряна оборона. Її наслідки місцеві жителі побачили у власних будинках: у деяких квартирах вибило скло.

NASA FIRMS зафіксувало пожежі
NASA FIRMS зафіксувало пожежі / Exilenova+

О 07:13 монітори Exilenova+ повідомили, що є підтвердження ударів по промисловій зоні металургійного заводу "МЗ Балаково".

"Підприємство спеціалізується на виробництві сталі та металопрокату, зокрема арматури та сортового прокату. Завод виробляє понад 1 млн тонн сталевого прокату на рік, має власне сталеплавильне виробництво", - йдеться в повідомленні.

"МЗ Балаково" / Фото: Exilenova+

Удари вглиб Росії - новини

Як писав Главред, Редкінський дослідний завод у Тверській області Росії горів після нічної атаки безпілотників у ніч на 9 жовтня. Підприємство є ланкою виробничого ланцюга російського ВПК і випускає компоненти палива "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного палива та авіаційного гасу.

8 жовтня в російському Сасово Рязанської області спалахнула пожежа на території верстатобудівного заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". OSINT-аналітики видання встановили місце розташування за кадрами очевидців, а розміщення серверної площадки саме тут підтверджують дані Wikimapia та власні заяви працівників центру обробки даних.

8 жовтня в Башкортостані зафіксували пожежу в районі нафтопереробного та нафтохімічного комплексу "Газпром нафтохім Салават" - одного з найбільших у Росії.

У ніч на 6 жовтня Московська область зазнала наймасовішої за останній час атаки безпілотників - у бік регіону рухалися щонайменше 650 дронів, понад сотню з них летіли на столицю РФ. У результаті нальоту спалахнула найбільша нафтобаза Московської області - лінійна виробничо-диспетчерська станція "Володарська".

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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