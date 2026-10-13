Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін не послухався Трампа: Зеленський звинуватив РФ у зриві енергетичного перемир’я

Анна Ярославська
13 жовтня 2026, 12:46
google news Підпишіться
на нас в Google
За дві доби після оголошення припинення вогню в енергетичному секторі під обстрілом опинилися 19 українських регіонів, хоча Київ утримувався від ударів по НПЗ.
Удар РФ по Харкову
Удар по Харкову забрав життя чотирьох осіб, 41 людина поранена / Колаж: Главред, фото: ОП, ДСНС

Головне із заяви Зеленського:

  • Росія проігнорувала енергетичне перемир’я, оголошене Трампом
  • Окупанти випустили по Україні понад сотню дронів і ракет
  • У Харкові загинули чотири людини, ще 41 поранено
  • Київ атакували п’ятьма балістичними ракетами

У результаті російського удару по житловому будинку в Харкові загинули чотири людини, ще 41 людина отримала поранення. Загалом з вечора Росія застосувала проти України понад сотню засобів ураження: реактивні дрони, боєприпаси, що барражують, та балістичні ракети, повідомляє Telegram-канал президентаВолодимира Зеленського.

Рятувальники всю ніч розбирали завали зруйнованого будинку, розшукуючи людей. Значну частину російських дронів і ракет вдалося збити, однак не всі.

відео дня

Окремо президент назвав підлий напад на столицю: п’ять ракет влучили в об’єкти цивільної інфраструктури. Цього разу союзники заздалегідь не поінформували Україну про загрозу, хоча від такої інформації безпосередньо залежить безпека мирних жителів.

"Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найкритичніших питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли є попередження про балістику", - наголосив Зеленський.

Росія проігнорувала заклик Трампа

Протягом двох діб після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню в енергетичній сфері, Україна не завдавала ударів по російських НПЗ та паливній галузі. Натомість під російськими обстрілами за цей період опинилися 19 українських регіонів.

"Але Росія не послухалася президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру та дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні", - заявив президент.

При цьому Київ не відмовляється від обмеження ударів, але лише за умови взаємності та реальних важелів впливу на Кремль.

"Україна готова до дзеркальних кроків з деескалації, і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація відбулася. Війни закінчуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості затягувати війну", - переконаний Зеленський.

Що заважає завершенню війни

За словами глави держави, міжнародний тиск на Москву наближає кінець війни. Однак є кроки, які дають протилежний ефект.

"Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістичних загроз - це те, що точно не сприятиме миру", - попереджає президент.

На завершення Зеленський подякував союзникам, які реально підтримують Україну, і зазначив, від чого залежить стабільність у світі.

"Мир потрібен усім. Потрібні сильна Америка, сильна Європа, сильні партнери", - підсумував Зеленський.

Енергетичне перемир’я - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ і Україна вже погодилися на негайне енергетичне перемир'я. Водночас президент Володимир Зеленський відповів, що вперше чує про припинення ударів по енергетиці, про яке оголосив Трамп.

Видання Axios писало, що енергетичне перемир’я між країною-агресором Росією та Україною, про яке заявив президент США Дональд Трамп, поширюється виключно на удари по нафтопереробних заводах обох сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Путін не послухався Трампа: Зеленський звинуватив РФ у зриві енергетичного перемир’я
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Чому енергетичного перемир’я не буде

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією може не відбутися через вимоги Москви щодо припинення ударів по всій території РФ, включаючи окупований Крим та інші захоплені регіони.

За його словами, Москва розглядає можливість домовленостей ширше, ніж просто взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти.

"Енергетичного перемир’я не буде. Насамперед тому, що росіяни впевнені, що вони дотиснуть Україну. Крім того, Москва вимагає в рамках пакету заходів, зокрема, і розблокувати порти", - зазначив він.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, збитий російський безпілотник вранці 13 жовтня спричинив пожежу у двох житлових будинках у селі Муроване Львівського району. Ще три автомобілі пошкоджено. Даних про загиблих чи поранених поки що немає, на місці працюють усі служби.

Того ж ранку російські війська атакували Дніпро. У Дніпропетровській ОДА повідомили, що в одному з районів міста вибухова хвиля вибила скло в кількох багатоповерхівках. Дані про можливих постраждалих у Дніпрі поки що уточнюються.

Увечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури.

  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026
    Наслідки масованої ворожої атаки на Харків 12 жовтня 2026 Фото: ДСНС

Увечері 12 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У Дніпровському районі зафіксовано влучання ракети в об’єкт транспортної інфраструктури.

Також країна-агресор завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхівка в Дарницькому районі.

11 жовтня російські війська атакували Івано-Франківську область ударними безпілотниками. У результаті атаки загинули три людини.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні Дональд Трамп новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Як закінчиться війна в Україні: Сирський назвав реальний сценарій

Як закінчиться війна в Україні: Сирський назвав реальний сценарій

14:58Війна
Відключення світла у Києві відбуватимуться за новими графіками: ДТЕК пояснив зміни

Відключення світла у Києві відбуватимуться за новими графіками: ДТЕК пояснив зміни

14:42Енергетика
У Зеленського вперше відреагували на новий мирний план США - що відомо

У Зеленського вперше відреагували на новий мирний план США - що відомо

14:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Дві ложки - і каструля з нержавійки сяє: трюк проти жирного нальоту та плям

Дві ложки - і каструля з нержавійки сяє: трюк проти жирного нальоту та плям

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

Дрон влучив у житловий комплекс Ксенії Мішиної: що відомо

Долар різко злетів угору, а євро подешевшав: курс валют на 13 жовтня

Долар різко злетів угору, а євро подешевшав: курс валют на 13 жовтня

Тест на IQ: потрібно знайти єдину чотирилисту конюшину за 37 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти єдину чотирилисту конюшину за 37 секунд

Останні новини

15:27

У 61 рік виглядає молодше за свої роки: Асія Ахат розповіла про догляд за собою

15:21

Куди зник Стас Шурінс: співак несподівано вийшов на звʼязок

15:19

Батарея прогріє кімнату в рази швидше: яку одну річ потрібно прибрати

14:58

Як закінчиться війна в Україні: Сирський назвав реальний сценарій

14:42

Відключення світла у Києві відбуватимуться за новими графіками: ДТЕК пояснив зміни

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
14:26

У Зеленського вперше відреагували на новий мирний план США - що відомо

14:24

Як одягати гачки на штори: помилка, через яку утворюються нерівні складки

14:15

Прихильниця Путіна Дубцова натягнула обличчя до невпізнання

14:08

Джеджула із маленькою донькою опинився в епіцентрі атаки РФ і зробив різку заяву

Реклама
13:51

США можуть припинити передавати Україні розвіддані: у чому головна небезпека

13:50

Справжнє кохання прийде з віком: нумерологи назвали особливі дати народження

13:43

Рецепт дуже смачного і ситного салату "Ромашка" за 12 хвилин

13:13

Китайський гороскоп на завтра, 14 жовтня: Драконам — можливості, Кролям — критика

13:08

Міддлтон відмовилася від авто на користь метро: реакція Шарлотти потрапила на відеоВідео

12:56

Сильний холод накриє майже всю Україну: синоптик назвала точну дату

12:50

Українська красуня представлятиме Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт"

12:48

Чому 14 жовтня не можна прати та прибирати: яке церковне свято

12:46

Путін не послухався Трампа: Зеленський звинуватив РФ у зриві енергетичного перемир’яФото

12:30

Билася та кусалася: у США заарештували популярну актрису

12:17

У Києві не встигли оголосити тривогу під час атаки балістики: Ігнат назвав причину

Реклама
12:15

"Страшна сила": прем’єра нового Original-серіалу на Київстар ТБ вже 19 листопада

12:14

Удар по відстрочках для сімей з інвалідністю: чи пройдуть скандальні ініціативи через РадуВідео

12:06

"Звертайтеся": відома ведуча оскандалилася через фразу на місці прильотуВідео

11:36

США та Європа готують мирний план для України: WP назвало 4 головні пункти

11:17

YouTube взявся за пропаганду РФ: які відомі канали заблокували в Україні

11:16

Від сірого кардинала до відлюдниці: ким були перші леді УкраїниВідео

11:01

РФ атакувала навчальний заклад в центрі Рівного: є поранені, перші деталі

10:54

"Сім’я чудом залишилася живою": дрон РФ знищив будинок львівського лікаря

10:41

Тарантіно вперше за сім років представить новий проект - деталі

10:26

Навіщо люди збирають лотки для яєць - як їх повторно використати

09:53

Стала копією Орбакайте: обраниця онука Пугачової здивувала новим іміджем

09:47

РФ продовжує бити по енергетиці України: в ISW пояснили, чим небезпечне перемир'я

09:36

Магнітна буря G2 охопила Землю: коли закінчиться затяжний шторм

09:33

Гороскоп Таро на завтра, 14 жовтня: Овнам — жити, Тельцю — нудьга

09:00

Зірка серіалу наклав на себе руки у 34 роки - що відомо

08:41

Трамп намагається змусити Україну капітулювати — The Atlantic

08:11

Дизельна угода з Кремлем: Reuters пояснив справжній задум Трампа

07:14

РФ атакувала Львівщину та Дніпро: у селі поблизу Львова горять житлові будинкиФото

06:50

Ракета РФ зруйнувала під'їзд будинку в Харкові: є загиблі та постраждаліФото

05:53

Гороскоп на завтра, 14 жовтня: Тельцям - обман, Левам - спокій

Реклама
05:11

Не зі спинки й не з рукавів: який порядок прасування сорочки вважається правильним

04:30

Таргани зникатимуть один за одним: дієвий домашній засіб із борошнаВідео

04:02

"Для нас це погано": чому Трамп може втратити інтерес до України після виборів у США

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні рибака за 53 с

03:23

Чому діти люблять натискати кнопку ліфта: неочікуване пояснення психологів

02:22

Вершкове масло буде м’яким і свіжим значно довше: куди його покласти

01:53

Трамп змушує РФ та Україну укласти мир: що вимагає від Путіна та Зеленського

00:53

Летіла балістика, але сигналу не було: тривожні деталі удару РФ по Києву

12 жовтня, понеділок
23:57

США можуть "відрізати" Київ від даних із запуску ракет: що кажуть у Зеленського

23:10

Камілла поскаржилася на Карла III: як король дратує дружину перед сном

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти