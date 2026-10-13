Путін не послухався Трампа: Зеленський звинуватив РФ у зриві енергетичного перемир’я

За дві доби після оголошення припинення вогню в енергетичному секторі під обстрілом опинилися 19 українських регіонів, хоча Київ утримувався від ударів по НПЗ.

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Удар по Харкову забрав життя чотирьох осіб, 41 людина поранена / Колаж: Главред, фото: ОП, ДСНС

Головне із заяви Зеленського:

Росія проігнорувала енергетичне перемир’я, оголошене Трампом

Окупанти випустили по Україні понад сотню дронів і ракет

У Харкові загинули чотири людини, ще 41 поранено

Київ атакували п’ятьма балістичними ракетами

У результаті російського удару по житловому будинку в Харкові загинули чотири людини, ще 41 людина отримала поранення. Загалом з вечора Росія застосувала проти України понад сотню засобів ураження: реактивні дрони, боєприпаси, що барражують, та балістичні ракети, повідомляє Telegram-канал президентаВолодимира Зеленського.

Рятувальники всю ніч розбирали завали зруйнованого будинку, розшукуючи людей. Значну частину російських дронів і ракет вдалося збити, однак не всі.

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Окремо президент назвав підлий напад на столицю: п’ять ракет влучили в об’єкти цивільної інфраструктури. Цього разу союзники заздалегідь не поінформували Україну про загрозу, хоча від такої інформації безпосередньо залежить безпека мирних жителів.

"Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найкритичніших питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли є попередження про балістику", - наголосив Зеленський.

Росія проігнорувала заклик Трампа

Протягом двох діб після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню в енергетичній сфері, Україна не завдавала ударів по російських НПЗ та паливній галузі. Натомість під російськими обстрілами за цей період опинилися 19 українських регіонів.

"Але Росія не послухалася президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об’єкти, і нашу критичну інфраструктуру та дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні", - заявив президент.

При цьому Київ не відмовляється від обмеження ударів, але лише за умови взаємності та реальних важелів впливу на Кремль.

"Україна готова до дзеркальних кроків з деескалації, і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація відбулася. Війни закінчуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості затягувати війну", - переконаний Зеленський.

Що заважає завершенню війни

За словами глави держави, міжнародний тиск на Москву наближає кінець війни. Однак є кроки, які дають протилежний ефект.

"Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістичних загроз - це те, що точно не сприятиме миру", - попереджає президент.

На завершення Зеленський подякував союзникам, які реально підтримують Україну, і зазначив, від чого залежить стабільність у світі.

"Мир потрібен усім. Потрібні сильна Америка, сильна Європа, сильні партнери", - підсумував Зеленський.

Енергетичне перемир’я - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ і Україна вже погодилися на негайне енергетичне перемир'я. Водночас президент Володимир Зеленський відповів, що вперше чує про припинення ударів по енергетиці, про яке оголосив Трамп.

Видання Axios писало, що енергетичне перемир’я між країною-агресором Росією та Україною, про яке заявив президент США Дональд Трамп, поширюється виключно на удари по нафтопереробних заводах обох сторін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Чому енергетичного перемир’я не буде

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією може не відбутися через вимоги Москви щодо припинення ударів по всій території РФ, включаючи окупований Крим та інші захоплені регіони.

За його словами, Москва розглядає можливість домовленостей ширше, ніж просто взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти.

"Енергетичного перемир’я не буде. Насамперед тому, що росіяни впевнені, що вони дотиснуть Україну. Крім того, Москва вимагає в рамках пакету заходів, зокрема, і розблокувати порти", - зазначив він.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, збитий російський безпілотник вранці 13 жовтня спричинив пожежу у двох житлових будинках у селі Муроване Львівського району. Ще три автомобілі пошкоджено. Даних про загиблих чи поранених поки що немає, на місці працюють усі служби.

Того ж ранку російські війська атакували Дніпро. У Дніпропетровській ОДА повідомили, що в одному з районів міста вибухова хвиля вибила скло в кількох багатоповерхівках. Дані про можливих постраждалих у Дніпрі поки що уточнюються.

Увечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури.

Увечері 12 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У Дніпровському районі зафіксовано влучання ракети в об’єкт транспортної інфраструктури.

Також країна-агресор завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхівка в Дарницькому районі.

11 жовтня російські війська атакували Івано-Франківську область ударними безпілотниками. У результаті атаки загинули три людини.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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