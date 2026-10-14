Десятки поранених, жертви й пожежа на місці прильоту: деталі удару РФ по Києву

Пошуково-рятувальна операція в будинку, куди влучила ворожа ракета, триває.

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Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по Києву

Гасіння пожежі та рятувальна операція тривають

Стали відомі подробиці удару країни-агресора РФ по Києву балістичними ракетами.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вже відомо про 21 пораненого внаслідок атаки ворога, серед них восьмирічна дитина, дві людини загинули.

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16 осіб перебувають у стаціонарах міських лікарень, уточнив мер столиці. З них четверо перебувають у критичному стані.

"Пошуково-рятувальна операція в будинку, куди влучила ворожа ракета, триває", - написав він.

Подробиці удару РФ по Києву

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що в Деснянському районі Києва ворог завдав удару по житловому багатоповерховому будинку. В результаті виникла пожежа в квартирах з 1 по 8 поверх, уточнюється інформація щодо ступеня руйнувань та постраждалих.

За іншою адресою ворожі обстріли спричинили пожежу у складській будівлі. Гасіння триває. У Дарницькому районі сталося загоряння газону на території стадіону.

/ Главред

Удари РФ по Києву - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Росія завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхова багатоповерхівка в Дарницькому районі. В результаті удару по житловому будинку загинула жінка.

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли, що протягом найближчих 48 годин у Києві та області зберігається підвищена загроза ракетного удару із застосуванням балістики, а серед пріоритетних цілей ворога - об’єкти енергетики, Північний і Південний мости.

Раніше повідомлялося, що в Києві прогриміли вибухи. У Оболонському районі було зафіксовано влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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