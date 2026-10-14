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Десятки поранених, жертви й пожежа на місці прильоту: деталі удару РФ по Києву

Олексій Тесля
14 жовтня 2026, 01:52
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Пошуково-рятувальна операція в будинку, куди влучила ворожа ракета, триває.
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Росія завдала удару по Києву балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ по Києву
  • Гасіння пожежі та рятувальна операція тривають

Стали відомі подробиці удару країни-агресора РФ по Києву балістичними ракетами.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вже відомо про 21 пораненого внаслідок атаки ворога, серед них восьмирічна дитина, дві людини загинули.

відео дня

16 осіб перебувають у стаціонарах міських лікарень, уточнив мер столиці. З них четверо перебувають у критичному стані.

"Пошуково-рятувальна операція в будинку, куди влучила ворожа ракета, триває", - написав він.

  • Удар РФ по Києву
    Удар РФ по Києву ДСНС
  • Удар РФ по Києву
    Удар РФ по Києву ДСНС
  • Удар РФ по Києву
    Удар РФ по Києву ДСНС
  • Удар РФ по Києву
    Удар РФ по Києву ДСНС
  • Удар РФ по Києву
    Удар РФ по Києву ДСНС
  • Удар РФ по Києву
    Удар РФ по Києву ДСНС
  • Удар РФ по Києву
    Удар РФ по Києву ДСНС
  • Удар РФ по Києву
    Удар РФ по Києву ДСНС

Подробиці удару РФ по Києву

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що в Деснянському районі Києва ворог завдав удару по житловому багатоповерховому будинку. В результаті виникла пожежа в квартирах з 1 по 8 поверх, уточнюється інформація щодо ступеня руйнувань та постраждалих.

За іншою адресою ворожі обстріли спричинили пожежу у складській будівлі. Гасіння триває. У Дарницькому районі сталося загоряння газону на території стадіону.

Десятки поранених, жертви й пожежа на місці прильоту: деталі удару РФ по Києву
/ Главред

Удари РФ по Києву - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Росія завдала удару по житловій інфраструктурі Києва за допомогою дрона. Під удар потрапила 25-поверхова багатоповерхівка в Дарницькому районі. В результаті удару по житловому будинку загинула жінка.

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли, що протягом найближчих 48 годин у Києві та області зберігається підвищена загроза ракетного удару із застосуванням балістики, а серед пріоритетних цілей ворога - об’єкти енергетики, Північний і Південний мости.

Раніше повідомлялося, що в Києві прогриміли вибухи. У Оболонському районі було зафіксовано влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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