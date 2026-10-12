Трампа цікавлять НПЗ: ЗМІ дізналися, що передбачає енергетичне перемир'я

У США пояснили, яка мета оголошеного Трампом енергетичного перемир'я.

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Американський чиновник пояснив, чому Трамп тисне на Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

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У США хочуть припинення вогню лише по НПЗ в рамках енергетичного перемир'я

Угоду про припинення ударів по електромережах можуть укласти окремо

Трамп пов'язує українські удари по НПЗ зі зростанням цін на бензин в США

"Енергетичне перемир'я" між країною-агресором Росією та Україною, про яке заявив президент США Дональд Трамп, поширюється виключно на удари по нафтопереробних заводах обох сторін.

Як пише видання Axios з посиланням на американського високопосадовця, захист решти енергетичної інфраструктури - електростанцій та мереж - може стати темою окремої домовленості, але лише за умови, що обстріли НПЗ припиняться.

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НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

В США описали домовленість формулою "нафтопереробний завод за нафтопереробний завод". Проте у Києві наголошують на асиметрії такого обміну: Україна має єдиний завод, який через російські обстріли не працює на повну потужність, тоді як РФ володіє розгалуженою системою потужностей.

Пріоритет для української сторони лежить у геть іншій площині - йдеться про об'єкти, від яких залежить проходження зими.

"Ми імпортуємо дизельне пальне та газ. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу", - заявив представник України.

Чому Вашингтон тисне саме на Київ

Трамп очікує, що Володимир Зеленський дотримуватиметься зафіксованих умов. У Білому домі переконані, що українські операції проти російської нафтопереробки б'ють передусім по відносинах Зеленського з американським лідером, а не по Кремлю. Сам Трамп пов'язує ці удари зі зростанням цін на бензин у США.

"Трамп справді розлючений. Він вважає, що Зеленський сприймає США як щось само собою зрозуміле", - зазначив американський високопосадовець.

Водночас реакції другої сторони досі немає. У Білому домі визнають, що Москва лише розглядає пропозицію та досі не дала відповіді, чи готова її прийняти.

Axios пише, що Трамп фактично поодинці намагається домогтися часткового перемир'я: Росія наразі не погодилася на жодну його форму, а Україна домагається угоди, яка б забороняла атаки на електростанції.

Що стоїть за словами Трампа про енергетичне перемир'я - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, заяви президента США Дональда Трампа про можливе енергетичне перемир’я з Росією поки не свідчать про реальний прогрес у цьому питанні.

Україна готова припинити удари по російських НПЗ, якщо Москва зупинить атаки на українські енергетичні об’єкти, однак підтвердження готовності Кремля до таких домовленостей наразі немає.

Чаленко припустив, що на позицію американського президента могли вплинути удари по інфраструктурі російської компанії "Яндекс".

Енергетичне перемир'я між Україною та РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що РФ та Україна вже погодилися на негайне енергетичне перемир’я.

У відповідь на це президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці та розраховує на аналогічну готовність з боку Росії.

Але майже одразу після заяви Трампа Росія порушила енергетичне перемир’я. Війська РФ завдали удару по ТЕЦ в Харкові. Тому в Україні заявили, що важливо, щоб Трамп гарантував те, про що заявляє.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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