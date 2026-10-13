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Україна готова до переговорів, але є умова щодо Росії: заява Зеленського

Руслана Заклінська
13 жовтня 2026, 20:31оновлено 13 жовтня, 21:11
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Президент України передав американській стороні пропозиції щодо нових зустрічей.
Україна готова до переговорів, але є умова щодо Росії: заява Зеленського
Зеленський передав пропозиції людям Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

  • Україна готова до нових переговорів найближчими днями
  • Київ передав Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру пропозиції
  • Україна підтримала енергетичне перемир’я, але до домовленості має долучитися Росія

Україна готова до нових зустрічей з американською стороною найближчими днями та розраховує на продовження діалогу щодо встановлення миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами глави держави, українська команда вже передала американській стороні пропозиції щодо можливих наступних зустрічей і переговорів.

відео дня

"Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру", - заявив він.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що Україна підтримала пропозицію президента США щодо енергетичного припинення вогню, однак для реалізації цієї домовленості до неї має долучитися і Росія.

"Треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічей, Україна підтримала Президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості", - сказав президент.

Проблема з розвідданими від США

Окремо президент порушив питання співпраці з партнерами у сфері протиповітряної оборони. За його словами, перед балістичним ударом по Києву, який стався напередодні, Україна не отримала попередження, хоча зазвичай така інформація надходить від партнерів.

Зеленський повідомив, що Росія застосувала п’ять балістичних ракет, а українські військові виявили їх лише за кілька секунд до удару.

"Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ - допомагає нашому захисту. П’ять балістичних ракет було, і фактично наші Збройні Сили побачили їх уже за кілька секунд до удару", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що обмін інформацією та повноцінна взаємодія між українськими військовими, розвідками й партнерами допомагають посилювати захист населення та рятувати життя.

"Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів", - підсумував Зеленський.

Що може зрушити перемовини промир - думка МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що справжній прорив у мирних переговорах можливий лише після особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, Київ підтверджує готовність до тристоронніх переговорів за участю США та Росії й прагне якнайшвидше досягти домовленостей.

Зустріч лідерів може відбутися за участю президента США Дональда Трампа або за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Україна розраховує, що такий контакт допоможе досягти перемир’я, обміну військовополоненими та повернення українських дітей.

"Але якщо ми говоримо про нову динаміку, про нову перспективу, про нову часову рамку завершення війни - потрібна зустріч на рівні лідерів, я так вважаю", - наголосив Сибіга.

Міністр також підкреслив, що Україна не погодиться на жодні домовленості, які порушують її територіальну цілісність і суверенітет. За словами Сибіги, для просування переговорів потрібні нові ідеї, які враховуватимуть геополітичні реалії.

Проблема отриманням розвідданих від США - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Сергій Бескрестнов проаналізував ризики припинення передачі попереджень про запуски балістичних ракет. Експерт зауважив, що не вірить у припинення передачі розвідувальних даних з боку США.

Під час атаки 12 жовтня тривогу в Києві оголосили після вибухів. Речник Повітряних сил пояснив, що причиною могла стати затримка передачі даних з боку партнерів через технічні проблеми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не припиняв передавати розвіддані Україні. Він також поєднав підтримку з прагненням до завершення війни і не дав однозначної відповіді щодо порушень режиму припинення вогню.

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Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​. Із 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга обіймає посаду міністра закордонних справ України.

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