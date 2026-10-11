Трамп раптово оголосив про "енергетичне перемир’я" між РФ та Україною

Україна готова погодитися на енергетичне перемир’я, якщо Росія також припинить удари.

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Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/WhiteHouse, скріншот

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Трамп заявив, що РФ та Україна вже погодилися на "енергетичне перемир’я"

Зеленський попросив повідомити, з якого часу набирає чинності оголошене Трампом "перемир’я"

Президент США Дональд Трамп заявив, що РФ та Україна вже погодилися на негайне енергетичне перемир’я.

Про це глава Білого дому написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

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"Відтепер набирає чинності "енергетичне перемир’я" у війні між Росією та Україною. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його!", - написав Трамп.

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Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що вперше чує про припинення ударів по енергетиці, про яке оголосив Трамп, повідомляє Axios.

"Якщо президент Трамп домовився про це з Путіним, будь ласка, повідомте нам, коли перемир’я набере чинності", - заявив Зеленський.

При цьому Україна готова погодитися на енергетичне перемир’я, якщо Росія теж припинить удари, додав він.

Пізніше Зеленський зазначив, що "Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії підтримали. Очікуємо на деталі від американської сторони. З нашого, українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру".

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Що передувало

Як відомо, 14 вересня Трамп уже говорив, що Росія та Україна нібито домовилися не атакувати енергетичні об'єкти один одного. Втім тоді сторони не підтвердили угоду, а удари продовжилися.

Раніше Зеленський висунув головну умову енергетичного перемир’я. Президент наголосив, що будь-які кроки щодо зниження інтенсивності ударів мають бути взаємними та передбачати реальні гарантії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову пов’язав подорожчання бензину з ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має намір посилити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зміни тактики Росії та підготовки Москви до нової зимової кампанії.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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