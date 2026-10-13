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Знову без попередження: РФ вдарила балістикою по Києву, є влучання - деталі

Інна Ковенько
13 жовтня 2026, 23:18
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Атака РФ на Київ
Атака РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот

Увечері у вівторок, 13 жовтня, російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

Зазначимо, що перед ударом повітряну тривогу завчасно не оголошували. За словами радника президента Дмитра Литвина, попередження від партнерів про пуски балістичних ракет по Києву не надходило.

За його словами, військові і служби з'ясовують причини.

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Що відомо про наслідки атаки РФ по Києву

Як повідомив мер столиці Віталі Кличко, у Деснянському районі Києва зафіксували влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки виникла пожежа, екстрені служби прямують на місце події.

Також у Деснянському районі внаслідок російської атаки палає складська будівля, додав мер.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що Росія завдала удару по столиці балістичними ракетами. Їхню кількість і тип наразі уточнюють.

"Близько 22.40, 13 жовтня, ворог завдав удару по столиці України балістичними ракетами (кількість та тип уточнюється). Ситуація схожа із вчорашньою - інформації від партнерів щодо пусків з території противника не надходило. Причини встановлюються", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах також попередили, що не виключені повторні атаки, та закликали громадян бути пильними.

Основною мішенню російської атаки стала енергетика - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основною мішенню російської атаки стала ТЕЦ-4 - один з основних енергетичних об’єктів Києва. У станцію є влучання.

"Російський удар балістикою по Києву. Знову без попередження від партнерів. Основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва", - заявив глава держави.

За даними української розвідки, Росія готує нові пуски балістичних ракет.

Зеленський наголосив, що Україна підтримала припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, про яке говорив президент США, однак Росія продовжує атакувати енергетичні об’єкти та наражати на небезпеку життя людей.

"І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує. Важливо, щоб світ про це не мовчав. І важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується", - наголосив Зеленський.

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