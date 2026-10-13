Росія готує новий небезпечний удар по Україні: названо цілі та терміни атаки

Російські війська можуть застосувати десятки балістичних ракет і сотні реактивних безпілотників для ударів по Україні.

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РФ готує масовани удар / Колаж: Главред, фото: alerts.in.ua, скриншот

Коротко:

Монітори повідомляють про підготовку Росією нових ударів по Україні

Ворог може застосувати близько 30 балістичних ракет

Для атак на захід України підготували близько 200 реактивних БпЛА

Росія може завдати нових ударів по Україні балістичними ракетами та реактивними безпілотниками протягом найближчих днів.

Під загрозою опинилися низка регіонів, зокрема Київ і західні області. Про це повідомляє моніторинговий канал єРадар.

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За даними моніторингового каналу, протягом наступних двох діб існує підвищена загроза застосування балістичного озброєння, зокрема ракет "Циркон". Російські війська можуть використати близько 30 балістичних ракет для ударів по об’єктах у Києві, Київській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Крім того, у найближчі кілька днів окупанти можуть атакувати об’єкти в західних регіонах України за допомогою реактивних безпілотників.

"У найближчі декілька днів, ворог планує ураження об’єктів за допомогою реактивних БпЛА у Львівській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Тернопільській областях", - йдеться в повідомленні.

Для підготовки до атак Росія, як стверджує моніторинговий канал, доставила додаткову партію реактивних безпілотників до Криму та російського Орла. Загальна кількість цих дронів становить близько 200 одиниць.

Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Які міста Росія може атакувати найчастіше - думка військового

Росія може поширити тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак підтримувати високий темп масованих ударів одночасно на кількох напрямках їй буде складно, вважає командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

За словами військового, крім Києва та Київської області, російські війська застосовують реактивні дрони для атак на Харків, Одесу, Херсон, Суми, Слов’янськ і Краматорськ. Ворог накопичує ударні безпілотники, проте обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив "Лука" в інтерв'ю Главреду.

Військовий вважає, що Росія може зосереджувати основні ресурси на атаках одного міста, але не здатна тривалий час масовано обстрілювати кілька населених пунктів одночасно. За його оцінкою, інтенсивний терор великого міста може тривати лише день-два, тоді як масштабні комбіновані удари зазвичай відбуваються приблизно один-два рази на тиждень.

Удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що у вівторок, 13 жовтня, російські війська вдруге за день атакували Львівську область безпілотниками. У селі Малехів Львівської громади впав підбитий російський реактивний БпЛА.

Нагадаємо, представник ПС Юрій Ігнат повідомив, що іноді через затримку передачі даних вибухи в Україні лунають швидше за оголошення тривоги. Він підкреслив, що затримка передачі даних може бути однією з причин невчасного оголошення тривоги. Як приклад, ввечері 12 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, і тривогу у столиці оголосили вже після вибухів.

Раніше керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що удари по енергетиці триватимуть до зими. Водночас Київ відповідає на атаки по власній інфраструктурі ураженням російських цифрових об'єктів.

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Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

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