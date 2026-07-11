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"Тіньовий флот худне": Сили оборони вразили за ніч 28 судів РФ в Азовському морі

Віталій Кірсанов
11 липня 2026, 12:11
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Крім того, за ніч українські безпілотники завдали ударів по 73 цілях РФ у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій України.
Сили оборони вразили 28 суден РФ в Азовському морі
Сили оборони вразили 28 суден РФ в Азовському морі / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • За ніч дрони вразили загалом 28 російських суден
  • За останні шість діб дрони вразили 76 суден РФ

Сили оборони України в ніч на суботу, 11 липня, вразили 21 російський танкер, а також буксири, суховантажі та інші плавзасоби країни-агресора в Азовському морі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Усі уражені танкери використовувалися росіянами для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, зазначає Генштаб.

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Також Сили оборони уразили чотири буксири, два суховантажі та земснаряд, які РФ використовує для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів та підтримки діяльності портової інфраструктури.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив, що за ніч дрони вразили загалом 28 російських суден, а за останні шість діб - 76 суден.

"Тіньовий нафтофлот відчутно худне, тиждень дефолту триває. Схоже, рух через Керченську протоку зупинено", - написав командувач СБС.

Крім того, за ніч безпілотники Сил безпеки та оборони завдали ударів по 73 цілях РФ в окупованому Криму та південній частині тимчасово окупованих територій України; були уражені об’єкти флоту та енергетичні вузли на окупованій території.

Дивіться відео:

Роберт Бровді
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Як можна зупинити тіньовий флот Росії - думка експерта

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів "Главреду", що близько 70% суден російського "тіньового флоту" вже перебувають під міжнародними санкціями, однак самих обмежень недостатньо для повного припинення їхньої діяльності.

За його словами, точна кількість таких суден залишається предметом дискусій, оскільки залежить від методики підрахунку. Водночас, за приблизними оцінками, у Росії може бути близько тисячі танкерів, які використовуються для обходу санкцій, з них приблизно 700 вже потрапили під обмеження.

"Просте припущення, що танкерів "тіньового флоту" - близько тисячі, з них під санкціями орієнтовно 700", - зазначив Власюк.

Експерт підкреслив, що саме по собі внесення судна до санкційних списків не означає автоматичного припинення його роботи. За його словами, необхідні додаткові механізми, які ускладнять експлуатацію таких танкерів.

Удари по російських танкерах - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 липня Сили оборони України завдали ударів по двох російських танкерах з бензином, які прямували з Таганрога до окупованого Криму. Також під удар потрапили нафтобаза в Керчі, два комплекси протиповітряної оборони С-400 і радіолокаційна станція "Небо-У".

У ніч на 7 липня СБС уразили вісім танкерів з паливом російського "тіньового флоту" в Азовському морі. За словами командувача СБС Роберта Бровді, оператори підрозділу "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" вивели з ладу судна, що перебували під міжнародними санкціями.

У ніч на 8 липня було уражено дев’ять танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі. Загалом за 72 години було уражено 21 судно, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

У ніч на 10 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили 13 суден так званого "тіньового флоту" Росії, які перебували на підходах до окупованого Криму.

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Про особу: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975 р., Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадьяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 року є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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