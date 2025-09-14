Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

Головне:
- В Київські області лунали вибухи, які не пов’язані із ворожою атакою
- Відомо про пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі
- Поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки
У ніч на 14 вересня в Київській області пролунали вибухи, проте вони не були пов’язані із повітряною атакою. Про це заявив очільник Київської військової адміністрації Микола Калашник.
За його словами, на момент вибуху у межах Київщини не було зафіксовано жодних ворожих повітряних цілей. Сигнал "Повітряна тривога" не оголошувався.
Пізніше він написав, що у звʼязку з надзвичайною подією сталося пошкодження залізничної інфраструктури у Фастівському районі Київщини.
"Разом з командою Укрзалізниці та відповідними службами працюємо над ліквідацією наслідків. Було організовано трансфер пасажирів поїзда 73 Харків - Перемишль до Києва: першу частину автобусом, решту згодом — потягом, що вирушив далі змінним маршрутом. Трьом жінкам надана медична допомога — гостра реакція на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги супроводжує пасажирів у потязі до столиці", - йдеться у повідомленні.
Калашник додав, що на час відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення курсуватимуть в обʼїзд ушкодженої ділянки через Миронівку або Коростень.
"Це означає відхилення від графіка, втім залізничники прискорюють поїзди та працюють над усіма необхідними стиковками в ручному режимі. Також, звертаю увагу, щоб запобігти ранковим ускладненням руху на ділянці, де трапилася надзвичайна ситуація, Укрзалізницею організовано тактовий рух приміських поїздів до/з Боярки протягом усієї неділі", - каже очільник Київської військової адміністрації.
Він підсумував, що роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації тривають та мають бути завершені у найближчий час.
Затримки поїздів - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 7 вересня Укрзалізниця повідомляла про пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області через масований російський удар. Тоді маршрут змінювала низка поїздів.
6 вересня РФ вдарили по залізниці на Донеччині, внаслідок чого низка поїздів рухалася із затримкою.
28 серпня країна-агресор Росія здійснила цілеспрямовану атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України. Окупанти завдали прицільного удару по потягу Інтерсіті, який мав вирушати за маршрутом Київ-Харків.
Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)?
Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.
