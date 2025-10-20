У Кремлі відреагували на пропозицію Трампа і розкрили план щодо України

В Кремлі прокоментували пропозиції Трампа щодо припинення війни та заявили про підготовку до можливого саміту Росія-США в Будапешті.

В Кремлі відповіли Трампу на пропозицію замороження війни по лінії фронту / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

В Кремлі відреагували на пропозицію Трампа заморозити лінію фронту для досягнення миру

Росіяни продовжують комунікацію з США щодо закінчення війни РФ проти України

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що позиція Москви щодо пропозиції президента США Дональда Трампа про замороження лінії фронту для початку мирних переговорів залишається незмінною. Про це він заявив в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Реакція Кремля на ініціативу Трампа

За словами Пєскова, Кремль не змінив своє ставлення до мирного плану Трампа, який передбачає припинення просування військ РФ та України на поточних позиціях як основу для переговорів.

"Ця тема неодноразово порушувалася, підіймалася з різними нюансами в ході контактів російсько-американських, і російська сторона щоразу давала відповідь і відповідь ця добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", — заявив Пєсков.

Переговори в Будапешті

Він також додав, що найближчим часом розпочнеться командна робота з підготовки умов для проведення саміту Росія — США в Будапешті, однак жодних деталей щодо можливої зустрічі Путіна і Трампа не розкрив.

"Поки ніяких деталей саміту РФ - США в Будапешті немає, потрібно зробити ще багато "домашньої роботи" по лінії зовнішньополітичних відомств", - стверджує Пєсков.

Передача Tomahawk Україні

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков окремо зазначив, що Москва уважно відстежує заяви Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні ракет "Tomahawk" і підтримує контакти з Вашингтоном на експертному рівні для обміну позиціями.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: Главред

Кремль відреагував на заяву Зеленського про наближення закінчення війни

Крім того, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про наближення завершення війни, Пєсков заявив, що з Києва нібито надходять "суперечливі сигнали", назвавши позицію української сторони непослідовною.

"Все це, звісно, ​​не сприяє процесу мирного врегулювання. Позиція російської сторони та Володимира Путіна послідовна та добре відома. Ми продовжуємо наше спілкування з американцями, триває серйозна робота", — резюмував речник воєнного злочинця Путіна.

Чого чекати від переговорів Трампа і Путіна в Будапешті - думка експерта

Як писав Главред, якщо зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним у Будапешті все ж відбудеться, Путін, найімовірніше, знову намагатиметься затягнути процес переговорів. Про це заявив політолог Петро Олещук.

Він зазначив, що російський лідер прагне лише капітуляції України. За словами експерта, коли у ЗМІ почали активно обговорювати можливість передачі Україні ракет Tomahawk, у Росії виникла справжня істерика. Це, на його думку, свідчить, що Сполучені Штати мають потужний важіль тиску на Москву.

Олещук також припустив, що під час можливої другої зустрічі Путін може діяти за тим самим сценарієм, адже досі мислить у межах власних ідеологічних уявлень про "єдиний народ" та імперську місію.

"Якщо так, то ця зустріч навряд чи призведе до якихось домовленостей. Але є ще один нюанс: зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті повинні передувати зустрічі на рівні дипломатичних делегацій, з боку США таку делегацію очолюватиме Марко Рубіо. Очевидно, Трамп нарешті зрозумів, що марно сподіватися на те, що він просто так зустрінеться з Путіним і все вирішить, з Путіним це не працює, тому потрібні якісь попередні напрацювання, проєкт, порядок денний. Саме цим зараз повинні зайнятися відповідні делегації", - додав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в рамках переговорів між президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським обговорювалися питання післявоєнних гарантій безпеки як для Києва, так і для Москви. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з деталями зустрічі. Які саме гарантії малися на увазі — не уточнюється.

За інформацією Financial Times, під час зустрічі у Білому домі Трамп закликав Зеленського погодитися на умови Росії щодо припинення війни, попередивши, що у разі відмови Володимир Путін може "знищити" Україну.

Крім того, президент США заявив, що Путін уже має "певні володіння" на території України, які, на його думку, Росія збереже після завершення війни. Трамп також висловив сумнів щодо того, що російський лідер погодиться припинити війну без територіальних здобутків.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

