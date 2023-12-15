ЗСУ ведуть важкі бої з окупантами за Мар'їнку: у розвідці розповіли про просування

Одна з оперативних цілей загарбників у цьому районі - забезпечення безпеки автомагістралей Т0510 та Н15.

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Ситуація під Мар'їнкою ускладнюється / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

У зведенні британської розвідки йдеться про те, що російські окупанти мають за мету захопити Мар'їнку Донецької області для подальшого свого просування на захід у напрямку Курахового. Однак прорив ворога дуже малоймовірний.

Наразі за контроль над зруйнованою Мар’їнкою та прилеглими районами тривають важкі бої. Ймовірно, російські окупанти ще більше скоротили невеликі контрольовані українськими військами ділянки території, що залишилися в межах міста, йдеться у звіті розвідки Британії за 15 грудня.

За оцінками розвідки, одна з оперативних цілей загарбників у цьому районі - забезпечення безпеки автомагістралей Т0510 та Н15 для подальшого просування ворога на захід у напрямку Курахового.

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"Незважаючи на поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним", - вказано в заяві британського Міноборони.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у розвідці Британії повідомили про те, що російська армія захопила більшу частину Мар'їнки, місто зруйноване. В останні тижні російські війська поступово просуваються через руїни Мар'їнки, міста Донецької області.

Майор ЗСУ розповів про ситуацію в Мар'їнці. Олексій Гетьман відмітив, що ількість російських військ на Мар’їнському напрямку менша, ніж під Авдіївкою. Тактика штурмів на Мар’їнському та Авдіївському напрямку однакова.

РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці. За останні три доби біля Авдіївки росіяни проводили штурми у щонайменше 16 місцях, зауважують аналітики. Російські окупанти захопили південну частину Мар'їнки.

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