Російська армія захопила більшу частину Мар'їнки, місто зруйноване - розвідка Британії

Мар'їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. За даними британської розвідки, зараз вона повністю зруйнована.

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Окупанти наступають поблизу Мар'їнки / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, скріншот: deepstatemap

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що в останні тижні російські війська поступово просуваються через руїни Мар'їнки, міста Донецької області. Зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території.

Як зазначається у зведенні Міноборони Британії у Twitter, українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста.

Мар'їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни її населення становило 9000 осіб. За даними британської розвідки, зараз вона повністю зруйнована: кадри з дронів показують, що переважна більшість будівель перетворена на руїни.

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"Відновлення дій Росії в Мар'їнці є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком ймовірно, що це все ще одна з основних військових цілей Кремля", - зазначають Міноборони Британії.

Наступ окупантів на Мар'їнку: що відомо

Нагадаємо, що росіяни посилено штурмують район Мар’їнки. Збільшилась кількість штурмових дій росіян на. Росіяни доукомплектовують на різних напрямках загони "Шторм", які зазнали значних втрат.

Росія стягує нову армію під Мар'їнку, але ЗСУ тиснуть та знищують окупантів. Російська армія для атак переважно використовує піхоту, зокрема мотострілецькі загони. Техніку наразі намагається максимально берегти.

Росія штурмує позиції ЗСУ під Мар'їнкою та Авдіївкою. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону.

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