УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Російська армія захопила більшу частину Мар'їнки, місто зруйноване - розвідка Британії

Юлія Закрепа
5 грудня 2023, 12:16
Мар'їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. За даними британської розвідки, зараз вона повністю зруйнована.
Російська армія захопила більшу частину Мар'їнки, місто зруйноване - розвідка Британії
Окупанти наступають поблизу Мар'їнки / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, скріншот: deepstatemap

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що в останні тижні російські війська поступово просуваються через руїни Мар'їнки, міста Донецької області. Зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території.

Як зазначається у зведенні Міноборони Британії у Twitter, українські сили, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці міста.

Мар'їнка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни її населення становило 9000 осіб. За даними британської розвідки, зараз вона повністю зруйнована: кадри з дронів показують, що переважна більшість будівель перетворена на руїни.

відео дня

"Відновлення дій Росії в Мар'їнці є частиною осіннього наступу Росії, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком ймовірно, що це все ще одна з основних військових цілей Кремля", - зазначають Міноборони Британії.

Наступ окупантів на Мар'їнку: що відомо

Нагадаємо, що росіяни посилено штурмують район Мар’їнки. Збільшилась кількість штурмових дій росіян на. Росіяни доукомплектовують на різних напрямках загони "Шторм", які зазнали значних втрат.

Росія стягує нову армію під Мар'їнку, але ЗСУ тиснуть та знищують окупантів. Російська армія для атак переважно використовує піхоту, зокрема мотострілецькі загони. Техніку наразі намагається максимально берегти.

Росія штурмує позиції ЗСУ під Мар'їнкою та Авдіївкою. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Мар'їнка
Реклама

Головне за день

ЄС пропонує Україні дев’ять гарантій безпеки: від військової допомоги до ядерної безпеки

ЄС пропонує Україні дев’ять гарантій безпеки: від військової допомоги до ядерної безпеки

13:56 Україна
Російська армія захопила більшу частину Мар'їнки, місто зруйноване - розвідка Британії

Російська армія захопила більшу частину Мар'їнки, місто зруйноване - розвідка Британії

12:16 Україна
Підсумки контрнаступу ЗСУ не впливають на рівень підтримки США України - Держдеп

Підсумки контрнаступу ЗСУ не впливають на рівень підтримки США України - Держдеп

11:35 Світ
Всі головні новини

Останні новини

13:56

ЄС пропонує Україні дев’ять гарантій безпеки: від військової допомоги до ядерної безпеки

13:47

Все не так просто: чому одні курячі яйця білі, а інші коричневі

13:46

Потрібно знайти 6 подарунків в офісі: лише найуважніші впораються із завданням

13:25

Українці вивели Російський саундтрек з фільму "Слово пацана" в топи Apple MusicВідео

13:14

"Полежу, - трохи втомилася": Амадор Лопес розповів про останні місяці життя Ніни Матвієнко

Росія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - СнєгирьовРосія розпалюватиме війни в кількох країнах, військові поразки можуть запустити революцію - Снєгирьов
13:13

Ведуча "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко озвучила мультфільм "Переліт"

13:07

Чому не можна казати "вірна відповідь" і "вірне рішення": мовознавець пояснив помилкуВідео

12:50

У День Святого Миколая гроші від реклами у праймі на 1+1 Україна підуть на підтримку дітей

12:48

Як відмити каламутне скло на кришках: 2 народні рецепти, які не підведуть

Реклама
12:32

"Я шокована": відома акторка поділилась, які ускладнення з'явились у сина після хвороби

12:29

"Найбрудніший рот": Джеджула накинувся на колишню

12:26

Дружина докопалася: чоловік відмовився від мобілізації через заборону дружини - що виріши суд

12:23

Military English: у Шевченківському районі реалізується мовний проект в рамках переходу ЗСУ на стандарти НАТО - Поповцев

12:22

Місячний календар 6 грудня 2023: супутник віщує ревнощі, заздрощі та навіть претензії

12:16

Російська армія захопила більшу частину Мар'їнки, місто зруйноване - розвідка Британії

11:59

Україна отримає F-16 від Бельгії: стали відомі умови й терміни

11:45

"Дуже мужньо": США оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ

11:40

Зірка "Іронії долі" Тализіна пригрозила Пугачовій страшною стратою

11:35

Підсумки контрнаступу ЗСУ не впливають на рівень підтримки США України - Держдеп

11:32

Фінляндія буде виробляти зброю для України: оголосили план виробництва

Реклама
11:24

Головоломка для самих хитрих і кмітливих: потрібно за 11 секунд знайти чізбургер

11:10

Просто блискучий салат на Новий рік 2024: рецепт царської страви за 15 хвилинВідео

11:08

Податки для ФОП в Україні кардинально змінять: що відомо про нововведення

10:56

Блогер Волошин зізнався, чи розлучився офіційно зі співачкою Трінчер

10:28

Окупанти обстріляли центр Херсона: є загиблі та поранені

10:16

"Узбіччя всіяні тілами росіян": у ЗСУ розповіли про великі втрати та важкі бої під Авдіївкою

10:08

У Феодосії дрони атакували нафтобазу окупантів: подробиці нічного удару по Криму

10:02

В Україні підвищать пенсії: чи буде великий приріст

10:02

Російські безпілотники атакували Львівщину, є влучання - ОВА

09:46

Все зблендерити і запекти: елементарний рецепт сирної запіканки, яку приготувати може навіть дитина

09:35

РФ готує підступну атаку: відома можлива дата масованого обстрілу України

09:26

"Цей пінг-понг - несправедливий": Єврокомісія розкритикувала вимоги Польщі

09:18

"Маємо надію, що нічого не загрожує": у ГУР розкрили стан отруєних офіцерів і дружини Буданова

09:11

Гороскоп на завтра 6 грудня 2023: Скорпіонам - нудьга, Водолії озолотяться

08:32

Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet - The Times

08:29

ЗСУ відбили втрачені позиції та атакують поблизу Степового - ISW

08:17

Наступ ЗСУ на Мелітополь: українські бійці виснажують та нищать окупантів

08:10

На нас чекає новий раунд внутрішніх розборокПогляд

07:34

У Криму - потужна "бавовна", пролунали близько 30 вибухів: що відомо

06:44

Нічна атака дронів: на Вінничині прогримів вибух

Реклама
06:10

За що ми воюємо?Погляд

05:05

"Його залишки розтануть": експерт розкрив, скільки ще Путін буде президентом РФВідео

04:37

В України може з'явитися можливість бити ракетами по Росії - ЗМІ

03:20

"Економіка може "перегрітися": чим РФ загрожує збільшення витрат на оборонку

02:55

Випадкове фото Пугачової та малолітніх дітей Галкіна потрапило в мережу

02:25

"Процес розпаду РФ неминучий": Тука сказав, чого бояться Європа і СШАВідео

01:35

Експерт спрогнозував, що може спровокувати бунти в Росії

00:50

"Поставки зброї припиняться": у США зробили гучну заяву про військову допомогу Україні

00:33

Потрібно знайти три цукерки серед снігових ельфів: надзвичайно складна загадка

00:01

ГУР анонсувало удари по Севастополю, Кримському мосту та Новоросійську найближчим часом

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти