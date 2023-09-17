Росія стягує нову армію під Мар'їнку, але ЗСУ тиснуть та знищують окупантів

Російська окупаційна армія для атак переважно використовує піхоту, зазначив Штупун.

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Росіяни стягують додаткову силу / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 59 ОМПБр

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив, що окупанти стягнули резерви під Мар'їнку Донецької області та намагаються штурмувати позиції ЗСУ.

За його інформацією речника в ефірі телемарафону "Єдині новини" стало відомо, що російська окупаційна армія для атак переважно використовує піхоту, зокрема мотострілецькі загони. Техніку наразі намагається максимально берегти.

"Ворог стягнув резерви, намагається десь промацати нашу оборону там, де ми захищаємося і закріплюємося, диверсійно-розвідувальними групами. Є певні успіхи. Поки що ми про них говорити не будемо, але наші хлопці тиснуть ворога і завдають значних втрат", - розповів він. відео дня

Щодо Таврійського напрямку, за його словами, за минулу добу ворог втратив 204 особи, також знову почали окупанти здаватися в полон.

Штупун додав, що минулої доби зафіксовано 4 таких випадки.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що Росія стягнула під Бахмут 52 тис. військ, окупанти зазнають великих втрат. Агресорка Росія на східному напрямку загалом зібрала близько 150 тисяч окупантів і тисячі одиниць техніки, розповів представник ЗСУ Ілля Євлаш.

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У боях за Андріївку росіяни відкрили вогонь по своїх. Цей інцидент стався під час захоплення росіян у полон штурмовою групою 2-го механізованого батальйону третьої окремої штурмової бригади.

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