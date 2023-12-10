70% міста під контролем росіян: майор ЗСУ розповів про ситуацію в Мар'їнці

Майон запасу ЗСУ повідомив про ситуацію на Мар'їнському напрямку та про те, чи знаходиться місто Мар'їнка під повним контролем російських окупантів.

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Майор ЗСУ розповів про ситуацію в Мар'їнці / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Приблизно 70% зруйованого населеного пункту Мар’їнка в Донецькій області перебуває під контролем російської окупаційної армії, а інших 30% належать до сірої зони. Про це повідомив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, посилаючись на дані британської розвідки та американського Інституту вивчення війни в ефірі телеканалу FREEDOM.

За його словами, за Мар’їнкою простягаються поля та сільськогосподарські землі на значну відстань.

"Мар’їнка на цій ділянці — це важливе місце, хоча важливе воно було до того, як його практично зрівняли із землею. Зараз це, по суті, це руїни на місці колишнього населеного пункту", — зауважив Гетьман.

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Він вказав на те, що кількість російських військ на Мар’їнському напрямку менша, ніж під Авдіївкою.

"В Авдіївці — ціла армія, 40 тис. особового складу. Тактика штурмів на Мар’їнському та Авдіївському напрямку приблизно однакова, вона практично не змінювалася в росіян — йдуть лобові атаки, "м’ясні штурми" за масованої підтримки артилерії та використовується достатня кількість авіації та плануючих бомб", — повідомив військовий експерт.

Гетьман відзначив, що атаки на Мар’їнському напрямку, які він називає "м’ясними штурмами", мають відмінності порівняно із тими, що відбувалися на Бахмутському напрямку, де росіяни в основному використовували "вагнерівців".

Наступ росіян на Мар'їнку

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, російські війська інтенсивно атакують район Мар’їнки, збільшуючи кількість штурмових дій.

Водночас, російські пропагандисти розповсюджують інформацію про захоплення Мар'їнки в Донецькій області, а Міністерство оборони країни-агресора оголосило про "повний контроль" над руїнами цього населеного пункту. Однак ці дані не відображають реальної обстановки, оскільки в місті тривають активні бої. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Протягом останнього тижня російські війська, згідно із заявою Міністерства оборони Великобританії, послідовно продовжують просуватися через руїни Мар'їнки.

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