ЗСУ вдалось провести успішні контратаки на Харківщині: генерал видав важливу заяву

У Вовчанську бої загострилися і ворогу знову вдалося взяти під контроль агрегатний завод.

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Що відбувається на Харківщині / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 4 окрема танкова бригада

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ повідомив, що на Харківщині Силам оборони України вдалося провести контратаки навколо населеного пункту Піщане.

"На Харківщині, попри плани ворога просунутися та захопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, нашим військам вдалося провести контратаки навколо Піщаного та південніше. Є там позитивна перспектива, бо треба нагадати, що противник стосовно Куп'янська мав плани просуватися з метою розрізати наше угруповання навпіл, на північну частину, де Куп'янськ, та південну. Крім того, просуваючись на Вовчанськ, якби загарбнику вдалося пройти далі, то це був би захід ворога у тил та у фланг нашого угруповання, яке захищає Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. Тому останнім часом і відбулися відповідні позитивні дії Сил оборони України щодо покращення ситуації", - прокоментував генерал-лейтенант в ефірі "Еспресо".

За його словами, на Харківському напрямку за участі підрозділів ГУР та інших підрозділів Сил оборони України вдалося покращити ситуацію у напрямку населеного пункту Липці. Якщо подивитися на мапу, то біля Глибокого видно просування з нашого боку.

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"Однак Вовчанськ - ще один напрямок на Харківщині, де бої загострилися, і ворогу знову вдалося взяти під контроль агрегатний завод. Там тривають запеклі бої. Взагалі у зв'язку з ситуацією, яка складається на Курщині, доцільно нагадати, що з травня 2024 року противник намагається створити буферну зону. Сили оборони України не дають ворожим силам робити активні просування. Водночас наші війська сформували таку буферну зону на Курщині, зруйнували російський військовий хаб у Суджі, звідкіля і застосовувалися сили ворога на Сумський та Харківський напрямки. Треба далі боротися за існування цієї буферної зони. Зараз там йдуть бої, тобто тримається дуже динамічна ситуація", - резюмував Ігор Романенко.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині, а окупанти просунулися на Донбасі. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області. Згідно з даними OSINT-аналітиків, Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі чотирьох населених пунктів у Донецькій області.

Стало відомо, що ЗСУ відкинули ворога на Харківщині. Раніше ГУР повідомило про звільнення населеного пункту Кругляківка у Харківській області. Наразі успіх українських військ підтверджено і на карті аналітиків DeepState. Також відомо, що російські війська мають певні просування по українській території.

Військовий експерт Дмитро Жмайло оцінив, чи доб'ється РФ прориву на Харківщині. Ризиків подібного прориву російських окупантів на сході Харківщини, як це сталося після окупації Авдіївки, немає. Наразі ситуація в Україні краща, порівняно з минулим роком.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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