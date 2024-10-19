Ворог спробує 'притиснути' ЗСУ до річки: експерт про загрозу захоплення РФ великого міста

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував питання про те, коли може початися битва за Куп'янськ Харківської області.
"Фактично вона вже почалася. Я неодноразово відвідував Куп'янськ і можу сказати, що ще влітку позаминулого року місто було суттєво зруйноване. Останнім часом ситуація тільки погіршилася", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Однак експерт говорить про те, що битва, яка передбачатиме форсування Оскола, навряд чи буде можлива цього року.
"Але, цілком можливо, що за цей осінньо-зимовий період росіяни повністю зруйнують Куп'янськ так само швидко, як і Вовчанськ", - не виключає він.
Хто такий Дмитро Жмайло
Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.
Співрозмовник попередив, що російські окупанти намагатимуться "притиснути" ЗСУ по лінії річки Оскіл.
"Тому що це логічний сценарій. У складних місцях імовірність форсування річок істотно зменшується. Росіяни просуваються там, де в них є перевага, зумовлена відкритою місцевістю, відсутністю укріплень і водних перешкод. А ось у випадку з Селидовим (місто розташоване на річці Солона, - ред.) ми бачимо, що вони навіть не наважуються штурмувати його в лоб, а стикаються з проблемами і прагнуть обійти місто. У росіян багато оперативних завдань на заході Донеччини, тому їм поки не до захоплення Куп'янська", - додав Жмайло.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили населений пункт Кругляківка біля Куп'янська. Операція з повернення контролю над Кругляківкою важлива для оборони Куп'янська.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області.
Як повідомлялося раніше, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.
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