Ворог спробує 'притиснути' ЗСУ до річки: експерт про загрозу захоплення РФ великого міста

Останнім часом ситуація тільки погіршилася, попередив Дмитро Жмайло.

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РФ може піти на штурм Куп'янська / Колаж: Главред, фото: Главред (ілюстративне фото), DeepState

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував питання про те, коли може початися битва за Куп'янськ Харківської області.

"Фактично вона вже почалася. Я неодноразово відвідував Куп'янськ і можу сказати, що ще влітку позаминулого року місто було суттєво зруйноване. Останнім часом ситуація тільки погіршилася", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Однак експерт говорить про те, що битва, яка передбачатиме форсування Оскола, навряд чи буде можлива цього року.

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"Але, цілком можливо, що за цей осінньо-зимовий період росіяни повністю зруйнують Куп'янськ так само швидко, як і Вовчанськ", - не виключає він.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Співрозмовник попередив, що російські окупанти намагатимуться "притиснути" ЗСУ по лінії річки Оскіл.

"Тому що це логічний сценарій. У складних місцях імовірність форсування річок істотно зменшується. Росіяни просуваються там, де в них є перевага, зумовлена відкритою місцевістю, відсутністю укріплень і водних перешкод. А ось у випадку з Селидовим (місто розташоване на річці Солона, - ред.) ми бачимо, що вони навіть не наважуються штурмувати його в лоб, а стикаються з проблемами і прагнуть обійти місто. У росіян багато оперативних завдань на заході Донеччини, тому їм поки не до захоплення Куп'янська", - додав Жмайло.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили населений пункт Кругляківка біля Куп'янська. Операція з повернення контролю над Кругляківкою важлива для оборони Куп'янська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.

/ Инфографика: Главред

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