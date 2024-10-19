ЗСУ відкинули ворога на Харківщині, але росіяни просунулись на іншому напрямку

Зокрема, окупантам вдалось покращити положення у Донецькій області.

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ЗСУ відкинули ворога на Харківщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, DeepState

Раніше ГУР повідомило про звільнення населеного пункту Кругляківка у Харківській області. Наразі успіх українських військ підтверджено і на карті аналітиків DeepState.

Там також повідомляють, що незважаючи на це, російські війська мають певні просування по українській території.

Зокрема, окупантам вдалось покращити положення у Донецькій області.

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"Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці. Ворог просунувся біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару", – зазначили у DeepState.

Варто підкреслити, що говориться про три райони Донеччини: Кліщіївка розташована у Бахмутському районі, Максимільянівка – у Мар'їнському районі, а Вугледар – місто у Волноваському районі.

Ситуація у Кругляківці / фото: DeepState

Ситуація біля Кліщіївки / фото: DeepState

Ситуація біля Максимільянівки / фото: DeepState

Ситуація біля Вугледару / фото: DeepState

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці підрозділу "Братство" Головного управління розвідки Міноборони за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ звільнили й зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп'янського району Харківської області. Зазначається, що росіяни в Кругляківці втратили понад взвод піхоти - загарбники були знищені в ближніх боях.

Також повідомлялось, що українські сили нещодавно повернули собі територію в межах Торецька на тлі продовження російських наступальних операцій в цьому районі.

Крім того, відомо, що українські військові пішли в успішну контратаку в Харківській області. Наші захисники змогли не тільки відбити зайняті раніше окупантами позиції, але ще й поповнили обмінний фонд, взявши в полон багато росіян.

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