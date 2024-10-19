'Росіяни понесуть великі втрати': Жмайло оцінив, чи доб'ється РФ прориву на Харківщині

Росія заплатила дуже високу ціну у боях за Авдіївку, там загинуло близько 70 тисяч окупантів, розповів Дмитро Жмайло.

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Росія не зможе повторити успіх під Авдіївкою на сході Харківщини / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Ризиків подібного прориву російських окупантів на сході Харківщини, як це сталося після окупації Авдіївки, немає. Наразі ситуація в Україні краща, порівняно з минулим роком. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

"У боях за Авдіївку росіяни понесли великі втрати. Загинуло близько 70 тисяч російських військових. Росія заплатила дуже високу ціну за цю операцію", - зазначив він.

Жмайло підкреслив, що минулої зими Україна залишилася без належної західної підтримки з політичних причин. Проте наразі ситуація краща, ніж минулоріч.

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"Ми отримуємо пакети і це ледь не перша зима, коли ми більш оптимістично дивимося в майбутнє стосовно питань зброї та боєприпасів. Авжеж, нам не вистачає піхотних підрозділів, тому продовжуються заходи щодо посилення мобілізації та рекрутингу", - додав експерт.

За його словами, українські війська успішно відвойовують північ Харківщини, а також проводять Курську операцію. Жмайло зауважив, що російські війська все ще намагаються просуватися, але на сході Харківської області їм буде нелегко через природні перешкод, зокрема річки Оскіл та Сіверський Донець.

"Росіяни сунуться, але понесуть багато втрат. Їхній стратегічний людський ресурс сточується, і якщо Кремль радикально не масштабує свій успіх за допомогою тих самих північнокорейців, проблеми стануть очевидними і вже приблизно в середині наступного року потрібно буде знижувати планку темпів війни", - пояснив він.

Жмайло звернув увагу на те, що росіяни розуміють свої проблеми, вони шукають новий людський ресурс. Водночас ворог веде переговори про можливість припинення вогню, вочевидь сподіваючись на паузу для відновлення своїх сил.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Бої на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, бійці підрозділу "Братство" ГУР МО разом із 77-ю окремою аеромобільною бригадою ЗСУ звільнили населений пункт Кругляківка в Куп'янському районі Харківської області. Операція тривала з 7 до 14 жовтня 2024 року. Окупанти чинили опір і намагалися контратакувати, проте зазнали поразки.

У Харківській області ГУР провело унікальну операцію і зачистило 400 гектарів лісистої місцевості біля Липців. Попри складний рельєф і укріплені позиції противника, українським захисникам вдалося без втрат забезпечити вхід особового складу 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" для стабілізаційних дій.

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують просуватися в деяких районах. Згідно з інформацією DeepState, українські сили відкинули ворога в Кругляківці, але росіяни досягли успіху біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледару.

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