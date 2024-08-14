Наступ ЗСУ на Курськ: у Зеленського назвали головну ціль операції

Українські військові показали своїм наступом на Курську область всю неспроможність РФ.

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Подоляк назвав політичні цілі наступу на Курськ / Колаж: Главред, фото: скріншот, 38 окрема бригада морської піхоти

Українські військові пішли в наступ на Курську область РФ і це стало доказом "неспроможності Росії реагувати на кризові ситуації". Про це в інтерв'ю "Медузі" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Глобальний сенс цієї операції - показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором", - сказав Подоляк.

Він також розповів про те, що Україна вже готова до переговорів із РФ, але не на умовах диктатора Володимира Путіна.

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"Що стосується переговорів - давайте почнемо з Путіна. Він ніколи не пропонував переговори в класичному розумінні. Він завжди пропонував капітуляцію на умовах Російської Федерації. Безумовно, ніхто ці умови приймати не буде. Тепер перейдемо до того, що пропонувала Україна: ми готові до повноцінного переговорного процесу - на дуже зрозумілих умовах. Переговорний процес має базуватися на міжнародному праві. А в міжнародному праві є чітке поняття "суверенітет", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОП переконаний, що переговори з Росією будуть можливими тільки в тому разі, якщо Путін розумітиме, що для нього зросла ціна війни. Одним з інструментів примусу стане військова поразка Росії. Подоляк вважає, що наступ на Курськ є однією з таких поразок РФ.

"Чи буде цей інструмент з примусу Росії працювати і чи призведе до переговорів? Окремо ні, а в сукупності з іншими факторами - так. Це означає, що в України має бути ще більше зброї. Росія має зазнати й інших тактичних поразок на інших напрямках. Російська економіка має виглядати інакше. Грубо кажучи, ціна питання для Росії має бути трошки іншою, ніж сьогодні", - додав він.

Подоляк зазначив, що наступ на Курськ показав, як фіктивні миротворчі пропозиції розмазували реальні можливості початку реального переговорного процесу.

"Коли Україна відповідно до міжнародного права веде оборонну війну - зокрема на території країни-агресора, видавлюючи засоби знищення, - одразу виникає питання щодо сенсу так званих миротворчих пропозицій негайно припинити вогонь. Адже негайно припинивши вогонь і фіксуючи поточні позиції сторін, Україна закріплюється в Курській області", - каже Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один із ключових спікерів ОП.

Бої в Курській області - останні новини

З початку операції в Курській області - станом на 14 серпня - ЗСУ просунулися на сотні квадратних кілометрів углиб Росії. Сьогодні вдень Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів уже про нові успіхи.

Як писав Главред, Україна формує в Курській області так звану буферну зону - для захисту українських прикордонних регіонів. У межах цієї зони перебуватимуть цивільні росіяни.

Полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

Через відсутність вільних резервів російське командування посилює Курський напрямок також строковиками без будь-якого бойового досвіду. Крім того, є повідомлення про насильницьке перекидання відмовників з-під Петербурга.

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