"Золоті" масло та цукор: як за рік змінилися ціни на харчі в Україні

Ціни на цукор за рік зросли на 29,9% / fakty.ictv.ua

В Україні продовжують дорожчати харчові продукти. За даними Держстату, з початку року найвідчутніше зросли ціни на овочі, соняшникову олію та цукор, а за останній місяць – на хліб, крупи та м'ясо.

Соняшникова олія за рік подорожчали сильніше за інші продукти. З грудня 2020-го до жовтня цього року воно зросла з 42 грн за літр до 62 грн. Тим часом й міжнародні, та вітчизняні експерти стверджують, що ціна може різко зрости і перевищити 100 грн за літр.

Значно подорожчав і цукор. Собівартість продукту, попри високі і якісні врожаї цукрових буряків, зросла на 29,9%, до 27,80 грн за кг. На третьому місці за рівнем подорожчання хліб, за рік його споживча ціна зросла на 14%, до 31,57 грн за кг.

Зростання цін на продукти в Україні:

Раніше цього місяця ціни на сало досягли рекордної позначки. Станом на 10 листопада вартість сала становить 186,41 грн/кг. Це на 40 гривень дорожче, ніж у серпні. За даними експертів, нинішня ціна сала є найвищою за останні роки.

В українських магазинах і на ринках рекордно подорожчало м'ясо. За даними Держстату, найбільше за рік зросло в ціні куряче філе. Так, вартість кілограма зросла на чверть.

Ціна курячих яєць, які і так за жовтень стали дорожчими на 8%, до Нового року виросте ще мінімум на 30%. Експерти кажуть, що в грудні вартість десятка яєць буде 40 гривень і більше. У Києві сьогодні на ринках яйця з птахофабрик продають по 45-50 гривень.

Раніше Главред писав, що рекордно високі ціни на природний газ у світі призвели до подорожчання низки продовольчих продуктів в Україні. Так, середні ціни на харчові продукти у вересні поточного року у порівнянні з вереснем 2020 року зросли на 14,3%.

Серед харчів найбільше подорожчали цукор і олія соняшникова, яйця, хліб, а також м'ясо і м'ясопродукти. Також прогнозується подорожчання продукції, виробленої кондитерською галуззю.