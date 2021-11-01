Ціни на популярні овочі злетіли в Україні: виробники притримують до зими

Сезон закінчився / УНІАН

В Україні різко зросли ціни на овочі. Зокрема подорожчали помідори та буряк.

Тільки за минулий тиждень вартість томатів зросла на 7%. За кілограм овочів просять 40 гривень, писати "ТСН".

Експерти пояснюють, що це пов'язано із завершенням сезону. На полицях з'являються вже імпортовані помідори, вартість яких значно вище.

А ось подорожчання буряків аналітики називають нетиповим - за останні два тижні його ціна зросла на 4% і становить близько 9 гривень за кілограм. Експерти кажуть, що виробники знизили кількість товару на продаж, притримавши його до зими.

Ціни на продукти в Україні: приготувати борщ стало дорожче

Вартість продуктів для однієї з улюблених страв українців зросла на 5,52% у порівнянні з жовтнем 2020 роком.

читайте також"Золоті" масло і м'ясо: українців попередили про новий зліт цінНайбільше змінилася ціна (в більшу сторону) на такі продукти, як буряк (+62,43%), морква (+35,01%) і капусту (+34,87%).

Незначно подешевшали тільки картопля (-8,05%) і незамінна приправа до української страви (-8,04%). Інші інгредієнти до цієї страви виросли також, але не так істотно, щоб відбитися на гаманці середньостатистичного українця.