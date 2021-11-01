Ціни на популярні овочі злетіли в Україні: виробники притримують до зими

Багатьом українцям доведеться відмовитися від дорогих овочів.
В Україні різко зросли ціни на овочі. Зокрема подорожчали помідори та буряк.
Тільки за минулий тиждень вартість томатів зросла на 7%. За кілограм овочів просять 40 гривень, писати "ТСН".
Експерти пояснюють, що це пов'язано із завершенням сезону. На полицях з'являються вже імпортовані помідори, вартість яких значно вище.
А ось подорожчання буряків аналітики називають нетиповим - за останні два тижні його ціна зросла на 4% і становить близько 9 гривень за кілограм. Експерти кажуть, що виробники знизили кількість товару на продаж, притримавши його до зими.
Ціни на продукти в Україні: приготувати борщ стало дорожче
Вартість продуктів для однієї з улюблених страв українців зросла на 5,52% у порівнянні з жовтнем 2020 роком.
читайте також"Золоті" масло і м'ясо: українців попередили про новий зліт цінНайбільше змінилася ціна (в більшу сторону) на такі продукти, як буряк (+62,43%), морква (+35,01%) і капусту (+34,87%).
Незначно подешевшали тільки картопля (-8,05%) і незамінна приправа до української страви (-8,04%). Інші інгредієнти до цієї страви виросли також, але не так істотно, щоб відбитися на гаманці середньостатистичного українця.