'Коли РФ зазнає глобальної поразки': в ОП озвучили умови для перемовин

Поки в Росії існує вертикаль влади Путіна, ціль окупантів незмінна - тотальне знищення України.

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Подоляк назвав умови для переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTybe, скріншот з відео

Переговори з Росією можливі лише тоді, коли країна зазнає глобальної поразки. Поки існує вертикаль влади Путіна, мета Росії залишається незмінною - тотальне знищення України і її громадян. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Якщо переговори починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, в них почалися процеси... ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти, то тоді - так, безумовно, переговори. І одночасно говорити про те, що можливі переговори і Росія має добровільно відмовитися від ядерної зброї - це також можливо тільки у випадку, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки", - сказав він.

За словами Подоляка, глобальна поразка для Росії передбачає втрату домінування в світовому політичному процесі, відсутність необхідних ресурсів, втрату можливості використовувати своє право в Радбезі ООН та відсутність підтримки інших тоталітарних країн. Він наголосив, що переговори можливі тільки в разі тактичних поразок Росії на полі бою, ефективної дії санкцій та внутрішнього конфлікту в Росії.

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"Тоді можливі умови і щодо ядерної зброї і щодо транскордонних буферних зон... Але все це можливо тільки у випадку, коли відбудуться три процеси. Перше - тактична поразка Росії в Україні. Друге - ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки Російської Федерації. І третя складова - коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили літом 2023-го року, коли Пригожин йшов на Москву", - підсумував Подоляк.

Переговори України з Росією

Нагадаємо, представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що для України неприйнятні умови завершення війни, які пропонує Кремль. Він наголосив, що "мирна" риторика Москви спрямована на західні країни, а переговори дозволять Росії відновити свій військовий потенціал і підготуватися до продовження агресії.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що розмови з Путіним неефективні. Міністр порівняв важливість ведення війни із боротьбою з пандемією.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін заявив, що якби не відмова України від переговорів, "вже б все закінчилося". Путін почав погрожувати, попереджаючи про можливий "непоправний удар" у випадку незмінності політики України.

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