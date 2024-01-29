У Зеленського будуть готові до перемовин із Росією, але за двох умов

Україна готова почути думку всіх щодо Формули миру Києва - як країни Заходу, так і Глобального Півдня, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Україна допустила перемовини із Росією, але на своїх умовах / Колаж: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Україна буде готова розглянути можливість участі представників агресора Росії у Формулі миру Володимира Зеленського, але лише під час другого саміту миру. Для участі в обговоренні у Москви має бути політична воля до миру. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Під час спільної з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і главою МЗС Угорщини Петером Сійярто заяви він розповів про те, що Україна готова чути думки щодо формули Зеленського як країн Заходу, так і Глобального Півдня.

За словами чиновника, обговорювати участь Росії потрібно тільки до другого саміту миру. Уже після того, як буде створено спільний план дій щодо реалізації формули миру.

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"І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії", - сказав Андрій Єрмак і наголосив, що для участі в дискусіях РФ має мати політичну волю до укладення миру.

Перемовини з Росією

Журналісти американського видання Bloomberg раніше опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що глава Кремля Путін нібито зондує ґрунт щодо готовності США до перемовин про припинення війни проти України. Мовляв, Путін готовий відмовитися від "вимог" щодо нейтралітету України і від опозиції до можливого вступу Києва до НАТО.

Також у статті було зазначено, що натомість Кремль "хоче", щоб окупанти залишилися на захоплених територіях України, включно з Кримом і Донбасом. В адміністрації Байдена сказали, що жодних "сигналів" Путін не подавав.

У Путіна вибухнули заявою у відповідь на статтю Bloomberg. Кремлівський рупор Пєсков сказав, що написане американськими журналістами "не відповідає дійсності". Росія не шукає реальних перемовин.

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