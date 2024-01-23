Лавров заявив про готовність до мирних переговорів з Україною та назвав умову

За словами глави МЗС РФ, в Кремлі є готовність "вислухати всіх зацікавлених у справедливості".

https://glavred.net/world/lavrov-zayavil-o-gotovnosti-k-mirnym-peregovoram-s-ukrainoy-i-nazval-uslovie-10535462.html Посилання скопійоване

Сергій Лавров знову заговорив про мирні переговори з Україною / Колаж: Главред, фото: скріншот, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Глава МЗС країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито готовий до мирних переговорів з Україною. За його словами, в Росії готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію, яка гарантувала б передусім національні інтереси РФ.

В інтерв'ю телеканалу CBS Лавров заявив, що всі заяви про те, що російський диктатор Володимир Путін проти переговорів – це неправда. Мовляв, у РФ є готовність "вислухати всіх зацікавлених у справедливості".

Також російський міністр закордонних справ натякнув, що нібито для "встановлення справедливості" країни Заходу повинні припинити допомагати Україні продовжувати вести війну з РФ.

відео дня

"Ми будемо готові вислухати всіх, хто щиро зацікавлений у справедливостізокрема у встановленні справедливості у відносинах Росії та України, яка включала б, звичайно ж, припинення західної політики використання України як інструменту війни проти Росії", - сказав він.

"Президент Путін не раз говорив, що коли хтось заявляє, що Росія проти переговорів, це неправда. Кілька днів тому в Давосі так висловився Ентоні Блінкен – це неправда. Росія весь цей час відзначала, що ми будемо готові обговорювати будь-яку серйозну пропозицію, яка включала б обговорення ситуації "на землі", витоків цієї ситуації, і досягнення рішення, що гарантує легітимні національні інтереси Росії та українського народу", - додав Лавров.

Зазначимо, 22 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка, щоб взяти участь у засіданнях Ради Безпеки ООН щодо Близького Сходу та України.

Мирні переговори з Росією

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що війна Росії та України має завершитися переговорами та відмовою країни-агресора від ядерної зброї.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли країна зазнає глобальної поразки. Поки існує вертикаль влади Путіна, мета Росії залишається незмінною - тотальне знищення України та її громадян.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв не став приховувати, що в разі укладення мирної угоди Росія його обов'язково порушить.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.