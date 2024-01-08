"Знаємо навіть яким болтиком скріплювати деталі": росіяни злили Україні 100 ГБ секретних даних

Всі дуже важливі документи росіяни передали Україні в обмін на допомогу виїхати з РФ.

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Росіяни передали Україні 100 ГБ секретних російських даних / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Україна отримала секретні дані про російські розробки озброєння. Тепер країна володіє 100 ГБ даних з підприємства "Спеціальний технологічний центр". Про це заявили на YouTube-каналі Володимира Золкіна та Дмитра Карпенка.

На цьому підприємстві росіяни виробляли безпілотники, засоби РЕБ та іншу військову продукцію на мільярди рублів. Секретні дані передали Україні росіяни в рамках програми "Апостол платить гроші". За всю цінну інформацію та дані про позиції окупантів росіяни можуть отримати винагороду.

Дмитро Карпенко розповів, що до нього 15 грудня звернулися особи, які володіють секретними даними.

"Звернулися люди, кажуть: "У нас є 100 Гб інформації. Креслення, технічні завдання, патенти, конструкторська інформація, програмне забезпечення. Звичайно, нам цікаво", - розповідає Карпенко.

Вони "злили" дані про 194 російські розробки в обмін на виїзд з РФ. Перш ніж погоджуватися, у них запросили приклад інформації. Українські компетентні органи зацікавилися нею і далі керували процесом самі. Україна допомогла росіянам покинути РФ.

Тепер в України є документи, які містять інформацію про всі виробничі цикли, аж до того, яким болтиком треба скріплювати деталі.

Йдеться про таке озброєння і багато іншого:

"Альтіус";

"Апогей";

"Бар'єр";

"Верес";

"Волга-СГ";

"Дроворуб";

"Ірхан".

Джерела розповіли, що співзасновником підприємства є Ханов Едуард Борисович. На заводі в 10 разів завищують вартість виробництва. До того ж співробітники можуть "відкупитися" від мобілізації. Їх не відправлять на фронт, якщо ті будуть віддавати половину своєї зарплати. Дмитро Карпенко заявив, що скоро всі дізнаються подробиці операції від самих втікачів з РФ або українських офіційних представників.

Дивіться відео про передачу секретних даних Україні:

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що українські партизани проникли в тил ворога в Москві і "злили" інформацію для ЗСУ. Агентам "Атеш" вдалося провести рейд вулицями столиці Росії і проникнути в частину Росгвардіі в Москві. Учасники руху проникли в частину, відзняли кілька матеріалів і передали їх Силам оборони України для детального вивчення.

18 грудня стало відомо про те, що колишній майор ГРУ РФ і старший інструктор ПВК "Вагнер" втік до Нідерландів і "злив" компромат на Путіна.

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