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Будівлі перетворились на руїни: росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетою

Ангеліна Підвисоцька
7 січня 2024, 21:25
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 16 будинків у Новоолександрівській громаді.
атака на Днепропетровскую область
Окупанти атакували ракетами та дронами Дніпропетровську область / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами. Українські сили ППО змогли влучити в ракету, але її уламки впали на будинки. Про це заявив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки пошкоджено одразу 16 будинків у Новоолександрівській громаді. Також окупанти атакували регіон "Шахедами".

"Не дають спокою російські окупанти Нікопольщині. Сьогодні скерували на районний центр дрон-камікадзе. Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки", - написав Лисак.

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Повідомляється, що уламки російської ракети повністю знищили один дачний будинок. Також була знищена господарська споруда, ще 2 понівечені.

"Вкотре нагадую – поки наші воїни "полюють" на смертоносну зброю ворога, будьте у безпечних місцях. Це правило зберігає найцінніше – життя!" – додав глава ОВА.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Ракетний удар РФ по Україні

В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.

Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.

Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.

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війна в Україні Днепропетровщина Дніпропетровська область вторгнення Росії
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