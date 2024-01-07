Будівлі перетворились на руїни: росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та ракетою

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами. Українські сили ППО змогли влучити в ракету, але її уламки впали на будинки. Про це заявив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки пошкоджено одразу 16 будинків у Новоолександрівській громаді. Також окупанти атакували регіон "Шахедами".
"Не дають спокою російські окупанти Нікопольщині. Сьогодні скерували на районний центр дрон-камікадзе. Атаковану локацію обстежують. З'ясовують наслідки", - написав Лисак.відео дня
Повідомляється, що уламки російської ракети повністю знищили один дачний будинок. Також була знищена господарська споруда, ще 2 понівечені.
"Вкотре нагадую – поки наші воїни "полюють" на смертоносну зброю ворога, будьте у безпечних місцях. Це правило зберігає найцінніше – життя!" – додав глава ОВА.
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
Ракетний удар РФ по Україні
В результаті масованого ракетного удару РФ по Києву і Харкову, який стався 2 січня, поранено 92 людини, чотири - загинули. Триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби - понад 500 рятувальників, комунальні служби, енергетики, поліція.
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет і десяток "Кинджалів". Спочатку ворог запустив на столицю України близько 15 дронів "Shahed". Далі понад 15 бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети.
Зеленський відреагував на масовану атаку 2 січня. Росія запустила по Україні вночі та вранці майже сто ракет. В результаті є загиблі і багато поранених. За відібрані життя окупанти відповідатимуть. За даними Forbes, Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів.
Інші новини:
- Зеленський позбавив голову СБУ звання генерал-майора: що сталося
- "Не кидайте їх в окопи": офіцер жорстко висловився про проблему з мобілізацією
- На Шольца сильно "тиснуть": у Німеччині вимагають передати Україні ракети Taurus