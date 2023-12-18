УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Майор ГРУ втік до Нідерландів і "злив" компромат на Путіна: опубліковано документ

Олексій Тесля
18 грудня 2023, 15:57оновлено 18 грудня, 16:35
Свідком став колишній офіцер ГРУ і старший інструктор "ПВК Вагнер", який готував спецоперації в "ДНР".
Путін, війська РФ
Колишній майор ГРУ розповість МКС про злочини Володимира Путіна і окупантів РФ в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Колишній майор ГРУ РФ і старший інструктор ПВК "Вагнер" здався владі Нідерландів і готовий свідчити в суді з приводу військових злочинів РФ в Україні починаючи з 2014 року.

Як розповів засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін, свідком став майор С., екс-офіцер ГРУ і старший інструктор "ПВК Вагнер", екс-полковник і начальник 4 відділу управління спец. операцій т. зв. "Генпрокуратури ДНР".

За словами правозахисника, колишній співробітник ГРУ має намір запросити політичний притулок і міжнародний захист в Нідерландах і постати перед правосуддям Міжнародного кримінального суду.

відео дня

"Кремль замовляв більше жертв, і обов'язково бойових дій під виглядом "визвольного руху народу", – розповів колишній російський силовик.

При цьому він також готовий відповісти за співучасть в агресії проти України і дати свідчення щодо в. Суркова, А.Бородая, командира 10 бригади спецназу ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергія Свида (позивний "Рязань", куратор "Редуту" і "Вагнер"), а також високопоставлених співробітників ФСБ і МО РФ, які курирували спеціальні операції на території України в 2014-2015р. і війни в 2022р.

"Хочу розповісти міжнародному розслідуванню і суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну в 2014 році", - сказано в заяві ексмайора ГРУ, ім'я якого поки не розголошується.

При цьому також публікується документальне свідоцтво про військові злочини РФ в Україні, яке передано в офіс прокурора і слідчим Міжнародного кримінального суду.

  • Ексмайор ГРУ попросив притулку у Нідерландах
    Ексмайор ГРУ попросив притулку у Нідерландах t.me/NetGulagu
  • Ексмайор ГРУ попросив притулку у Нідерландах
    Ексмайор ГРУ попросив притулку у Нідерландах t.me/NetGulagu
  • Ексмайор ГРУ попросив притулку у Нідерландах
    Ексмайор ГРУ попросив притулку у Нідерландах t.me/NetGulagu

Раніше повідомлялося про те, що командир ПВК Вагнера втік з компроматом до Норвегії. Андрій Медведєв командував підрозділом, до якого входив Євген Нужин – страчений окупантами кувалдою.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

Читайте більше:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Нидерланды ГРУ Володимир Путін МКС війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Новий ляпас Путіну: Німеччина перекидає війська до кордонів РФ, подробиці

Новий ляпас Путіну: Німеччина перекидає війська до кордонів РФ, подробиці

16:17 Світ
Майор ГРУ втік до Нідерландів і "злив" компромат на Путіна: опубліковано документ

Майор ГРУ втік до Нідерландів і "злив" компромат на Путіна: опубліковано документ

15:57 Світ
Росіяни просунулися до 2 км на окремих ділянках фронту - Тарнавський

Росіяни просунулися до 2 км на окремих ділянках фронту - Тарнавський

15:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:43

Антикорупціонери відзначили прогрес у системі закупівель Міноборони

16:32

Точно збудеться: стало відомо, як правильно загадувати бажання на Новий рік 2024

16:20

Одягніть це 19 грудня і ви позбудетеся всього негативу: важливі прикмети

16:19

Тополя з "Антитіл" гнівно відповів Галичу, який посварив пісню "Фортеця Бахмут"

16:17

Новий ляпас Путіну: Німеччина перекидає війська до кордонів РФ, подробиці

Прогноз на 2024 рік для України: Загородній – про новий наступ Росії, ймовірні вибори та зброюПрогноз на 2024 рік для України: Загородній – про новий наступ Росії, ймовірні вибори та зброю
15:57

Майор ГРУ втік до Нідерландів і "злив" компромат на Путіна: опубліковано документФото

15:38

Росіяни просунулися до 2 км на окремих ділянках фронту - Тарнавський

15:24

Як навести порядок в квартирі, якщо дуже багато речей: прості поради допоможуть з хаосомВідео

15:22

"Прослушка" Залужного: у Зеленського заявили про "знахідку" часів Януковича

Реклама
15:19

Рівень життя буде падати: експерт назвав наслідки скасування допомоги Україні

15:08

Шикарний салат Зелений Дракон на Новий рік 2024: рецепт щасливї стравиВідео

14:53

Тарнавський визнав брак артснарядів у ЗСУ на "нулі": це вже впливає на бої

14:49

Загроза захоплення Харкова і Дніпра: Залужний відповів на питання щодо планів РФ

14:42

В Україну повернеться мороз: синоптик назвала дату нового похолодання

14:37

Залужний - про мобілізацію: потрібно повернути робочий механізм і забезпечити ротаціюВідео

13:55

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у листопаді: аналітика від Київстар ТБ

13:45

Лише одиниці знайдуть заховане серце за 11 секунд: складна оптична ілюзія

13:42

Знищено 18 офіцерів: ЗСУ знищили вщент елітну бригаду морпіхів РФ — ЗМІ

13:41

РФ піде в наступ в трьох областях: експерт сказав, кому приготуватисяВідео

13:38

"Не можу казати, бо буде шоу": Залужний прокоментував чутки про новий контрнаступ

Реклама
13:29

Це геніально: навіщо люди пшикають лаком для волосся на білі шкарпетки

13:05

Блогершу Квіткову визнали винною у резонансній ДТП

13:01

Залужний прокоментував прослушку у своєму кабінеті

12:44

Знищено та пошкоджено більше 100 одиниць техніки: генерал розповів про успіх ЗСУ

12:38

Українці довіряють ЗСУ, Зеленському та Залужному: рейтинг Ради різко впав – опитуванняФото

12:35

Неприємні "аромати" зникнуть назавжди: 4 способи, як позбутися запаху в квартирі

12:34

Дорофєєва зізналася, що сіла в калюжу і випадково взяла шматок з хіта російської групиВідео

12:26

Майдан 2024: експерт оцінив ризик масових протестів і назвав відправну точкуВідео

12:03

Лише 1 з 10 зможе знайти тварину за 11 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

12:01

Покладіть це в мишоловку: що найбільше приваблює мишей

11:49

"Відправляють на забій поранених і кульгавих": у РФ бунтують дружини мобілізованих недобитків

11:47

Точно допоможе: лікар назвав кращі продукти, які потрібно їсти при похміллі

11:45

В ЄС знайшли спосіб покарати і "знешкодити" Орбана: Financial Times розкрило деталі

11:34

Інакше доведеться викинути: 9 правил, як не зіпсувати антипригарне покриття на сковороді

11:28

Кінець війни в 2024 році: експерт назвав 2 сценарії і попередив українців

11:27

Загородній спрогнозував, чи варто чекати українцям виборів у 2024-муВідео

10:49

РФ накопичує ракети: у ЗСУ назвали ймовірні цілі та терміни ударів по Україні

10:45

"Шукають любовний інтерес в Європі": Безугла зробила нову заяву про мобілізацію жінок

10:33

Ціллю став аеродром з якого обстрілювали Україну: нові деталі атаки дронів по РФ

10:19

Ціни на продукти перед Різдвом: що з їжі подорожчає найсильніше

Реклама
09:50

Новий контрнаступ України: експерт назвав дату та розкрив деталі операції

09:48

Як правильно – "нАчинка" чи "начИнка": Авраменко пояснив популярну помилкуВідео

09:47

Не можна давати в борг і лаяти дітей: чим особливе церковне свято 19 грудня

09:36

Соціальна пенсія: кому з українців вона покладена і скільки грошей

09:24

У кабінеті Залужного знайшли "прослушку": ЗМІ з'ясували нові подробиці

09:07

Гороскоп на завтра 19 грудня 2023: Овнам - величезні втрати, Діви - не хваліться

08:52

$ 50 тисяч за голову Чичеріної: співачку-путіністку накрила параноя

08:45

РФ кидає в атаку на фронті у 8 разів більше бійців, ніж ЗСУ - DeepState

08:10

У бюджеті США вже не залишилося грошей на фінансову та інші підтримки Києва - Маркарова

07:49

ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку і контратакували біля Авдіївки - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти