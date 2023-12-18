Майор ГРУ втік до Нідерландів і "злив" компромат на Путіна: опубліковано документ

Свідком став колишній офіцер ГРУ і старший інструктор "ПВК Вагнер", який готував спецоперації в "ДНР".

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Колишній майор ГРУ розповість МКС про злочини Володимира Путіна і окупантів РФ в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Колишній майор ГРУ РФ і старший інструктор ПВК "Вагнер" здався владі Нідерландів і готовий свідчити в суді з приводу військових злочинів РФ в Україні починаючи з 2014 року.

Як розповів засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін, свідком став майор С., екс-офіцер ГРУ і старший інструктор "ПВК Вагнер", екс-полковник і начальник 4 відділу управління спец. операцій т. зв. "Генпрокуратури ДНР".

За словами правозахисника, колишній співробітник ГРУ має намір запросити політичний притулок і міжнародний захист в Нідерландах і постати перед правосуддям Міжнародного кримінального суду.

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"Кремль замовляв більше жертв, і обов'язково бойових дій під виглядом "визвольного руху народу", – розповів колишній російський силовик.

При цьому він також готовий відповісти за співучасть в агресії проти України і дати свідчення щодо в. Суркова, А.Бородая, командира 10 бригади спецназу ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергія Свида (позивний "Рязань", куратор "Редуту" і "Вагнер"), а також високопоставлених співробітників ФСБ і МО РФ, які курирували спеціальні операції на території України в 2014-2015р. і війни в 2022р.

"Хочу розповісти міжнародному розслідуванню і суду відомі мені факти корупції, військової агресії, злочинів, розкрити незаконні схеми Путіна про вторгнення в Україну в 2014 році", - сказано в заяві ексмайора ГРУ, ім'я якого поки не розголошується.

При цьому також публікується документальне свідоцтво про військові злочини РФ в Україні, яке передано в офіс прокурора і слідчим Міжнародного кримінального суду.

Раніше повідомлялося про те, що командир ПВК Вагнера втік з компроматом до Норвегії. Андрій Медведєв командував підрозділом, до якого входив Євген Нужин – страчений окупантами кувалдою.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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