ЗМІ: ЗСУ вдарили по "унікальному" обʼєкту РФ у Криму, їй буде важче наводити ракети

Уражений Центр має вирішальне значення для управління російськими військовими.

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У Криму прогриміла серія вибухів / Колаж Главреда. Фото: BILD, скріншот відео

ЗСУ у ході атаки на Крим у ніч на 24 червня, імовірно, уразили центр космічного стеження. Це загрожує "відрізати" загарбникам частину їхньої налагодженої мережі космічного звʼязку.

BILD пише, що обʼєкт могли "дуже пошкодити", а атаку здійснювали західною зброєю. Водночас аналітики Defense Express наразі не можуть підтвердили, яким саме озброєнням завдавався удар по стратегічній інфраструктурі росіян.

OSINT-ери посилаються на опубліковане раніше відео очевидців, геолоковане у селищі Вітіне неподалік Євпаторії. На кадрах - пожежа на закритому обʼєкті з розташованими на території антенами висотою у 70 м.

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Сам центр дальнього космічного зв'язку є доволі унікальним для РФ об'єктом. Він також відомий, як 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс, НИП-16 та в/ч 81415. До окупації Криму там розміщувався Національний центр управління та випробувань космічних засобів, пояснюють аналітики Defense Express.

Центр має вирішальне значення для управління російськими військовими і цивільними супутниками. Перебої можуть вплинути на наведення Росією своїх ракет на цілі, доповнює BILD.

Окрім того BILD зауважує, що саме робота російської ППО спричинила трагедію на пляжі у Севастополі 23 червня.

Що відомо про Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія. Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Вибухи в Криму - останні новини

У низці районів Криму вдень, 23 червня, пролунали нові вибухи. Окупаційна "влада" заявляла про відбиття повітряної атаки. Повідомлялося про роботу російської ППО в Севастополі.

Згідно з "офіційною" інформацією, росіянам вдалося збити 5 "повітряних цілей" над територією міста. Водночас по пляжу в Севастополі "посипалися" снаряди від протиповітряного ЗРК "Панцир". За різними даними, постраждало щонайменше 100 осіб.

Самі ж пропагандисти Кремля не приховують, що по пляжу прилетіло саме від російської ППО, вихваляючись, що в іншому випадку жертв було б набагато більше. Звісно, маються на увазі прильоти по інших військових об'єктах російської армії в Криму, а не скупчення мирних мешканців.

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