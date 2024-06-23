У Криму - вибухи, російська ППО 'шарахнула' по пляжу з людьми

Серед мирних мешканців є загиблі.

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Російські окупанти продовжують вбивати невинних / Колаж Главреда. Фото: Google, Кримський вітер, скріншот відео

У низці районів Криму вдень, 23 червня, пролунали нові вибухи. Окупаційна "влада" заявляє про відбиття повітряної атаки. У ЗСУ це поки ніяк не коментують.

Близько 12:30 за Києвом з'явилися повідомлення так званого глави Севастополя, ручного чиновника Кремля, Михайла Развозжаєва про роботу ППО в місті.

Потім він додав, що окупантам вдалося збити 5 "повітряних цілей" над територією Севастополя. Разом з тим, було повідомлено про поранення 14 осіб, зокрема 2 дітей, "під час відбиття атаки". Люди дістали осколкові поранення.

відео дня

Вибухи в Криму 23 червня - дивіться відео:

Пізніше Развожаєв уточнив, що двоє мирних мешканців, зокрема одна дитина, загинули. Сама кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

За даними партизанського руху "Кримський вітер", деякі снаряди російської ППО влучили по пляжу з людьми, інші - впали в море.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" і оголосила півострів своєю територією. Цього ж року на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину території Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Вибухи у Криму – наслідки для окупантів

За підрахунками ЗСУ, за травень та червень Росія втратила у Криму близько 15 систем ППО у модифікаціях С-300, С-350, С-400.

Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів керування.

Виснаження ППО змусить РФ вилучати обладнання з інших регіонів країни-агресора, щоб зберегти щільність покриття протиповітряної оборони, пояснюють у Міноборони Британії.

Зокрема раніше повідомлялося, що окупанти перекинули в Крим С-500. Такі ЗРК нібито можуть працювати в парі з С-300 та С-400, а також на більшій дистанції, ніж попередні комплекси.

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