Під Євпаторією гримлять потужні вибухи: у Мережі назвали ціль "прильотів"

Повідомляють, що багато швидких їдуть у бік Вітіно, також гуркіт чули в Молочному.

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У Криму прогриміли вибухи / @crimeanwindnews

У захопленому РФ Криму ввечері, 23 червня, прогриміли нові вибухи. Їх чітко чули місцеві жителі в районі Євпаторії.

Як пише Суспільне Крим, гуркіт від вибухів чули приблизно близько 22:00.

"Я чув два дуже потужних вибухи в місті. Вдома тремтіли вікна, у місті чути сирени швидких і поліції", - розповів житель Євпаторії. відео дня

Крім того, в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. При цьому морський і наземний громадський транспорт на час тривоги призупиняли свою роботу.

Що було ціллю нової "бавовни"

Як повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", близько восьми вибухів було чутно в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві.

Повідомляють, що багато швидких їдуть у бік Вітино. Також гуркіт чули в Молочному.

Як зазначається, був приліт у військову частину між Молочним і Уютним. Також публікуються фото пожежі після вибухів.

Крім того, у Мережі уточнюють, що ціллю удару міг бути Центр дальнього космічного зв'язку в селі Вітіне Сакського району біля Євпаторії.

Дивіться відео - нові вибухи в Криму:

/ Скриншот

Удари по цілях РФ у Криму

Як повідомлялося раніше, окупанти 23 червня влучили по пляжу в Севастополі снарядами ЗРК "Панцир". Тим часом ATACMS, як зізнаються пропагандисти, накрили таємний об'єкт Чорноморського флоту.

При цьому пропагандисти Кремля не приховують, що по пляжу прилетіло саме від російської ППО, вихваляючись, що в іншому разі жертв було б набагато більше. Звісно, маються на увазі прильоти по інших військових об'єктах російської армії в Криму, а не по скупченню мирних жителів.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, у Криму пролунали нові вибухи. Окупаційна "влада" заявляла про відбиття повітряної атаки. Повідомлялося про роботу російської ППО в Севастополі. Згідно з "офіційною" інформацією, росіянам вдалося збити 5 "повітряних цілей" над територією міста. Деякі снаряди російської ППО влучили по пляжу з людьми, інші - впали в море.

Варто зазначити, що українські військові атакують у Криму виключно військові об'єкти загарбників. За підрахунками ЗСУ, за травень і червень Росія втратила в Криму близько 15 систем ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

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