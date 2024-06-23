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Вибухи в Криму: "Панцир" атакував пляж із людьми, ATACMS "накрили" базу ЧФ

Яна Ставська
23 червня 2024, 18:15
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Пропагандисти хваляться, що їм частково вдалося відбити атаку на військові об'єкти РФ у Криму коштом жертв серед мирних громадян.
Вибухи в Криму: 'Панцир' атакував пляж із людьми, ATACMS 'накрили' базу ЧФ
РФ "відвела" ракети, спрямовані на військові об'єкти, на пляж із сотнями людей / Колаж Главреда. Фото: кримські пабліки

Окупанти 23 червня поцілили по пляжу в Севастополі снарядами ЗРК "Панцир". Тим часом ATACMS, як зізнаються пропагандисти, накрили таємний об'єкт Чорноморського флоту.

Сотня поранених у Криму - відповідальність російської ППО

Як зазначив експерт, OSINT-дослідник Олександр Коваленко, по пляжу в Севастополі "посипалися" снаряди від протиповітряного ЗРК "Панцир". За різними даними, постраждало щонайменше 100 осіб.

Зараз Росія намагається перекласти відповідальність своєї безрукої ППО на українських військових і США, які надали Україні ракети ATACMS.

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Коваленко зазначив, що "Панцир" просто не призначений для збиття таких цілей як балістичні ракети ATACMS.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Є влучання по об'єкту Чорноморського флоту

Водночас ГРУшний паблік "Кремлівська табакерка" істерить про приліт по, як стверджується, секретному об'єкту Чорноморського флоту. 9 загарбників нібито "двохсоті".

При цьому пропагандисти Кремля не приховують, що по пляжу прилетіло саме від російської ППО, вихваляючись, що в іншому випадку жертв було б набагато більше. Звісно, маються на увазі прильоти по інших військових об'єктах російської армії в Криму, а не скупчення мирних мешканців.

Офіційних даних Генштабу щодо втрат РФ під час повітряної атаки на Крим 23 червня поки немає.

Вибухи в Криму 23 червня - головне

У низці районів Криму вдень, 23 червня, пролунали нові вибухи. Окупаційна "влада" заявляла про відбиття повітряної атаки. Повідомлялося про роботу російської ППО в Севастополі.

Згідно з "офіційною" інформацією, росіянам вдалося збити 5 "повітряних цілей" над територією міста. Деякі снаряди російської ППО влучили по пляжу з людьми, інші - впали в море.

Варто зазначити, що українські військові атакують у Криму виключно військові об'єкти загарбників. За підрахунками ЗСУ, за травень і червень Росія втратила в Криму близько 15 систем ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

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