Журналісти вирахували особу окупанта, дружина якого закликала його ґвалтувати українок

Окупант Роман Биковський та його дружина / Колаж "Радіо Свободи"

Журналісти встановили особи російського окупанта і його дружини - фігурантів перехопленої розмови, в якій вона зі сміхом вмовляла благовірного "ґвалтувати українських баб". Спільного розслідування провели співробітники проєкту "Схеми" і "Радіо Свобода".

Цією парою виявилися 27-річний Роман Биковський і його дружина Ольга (дівоче прізвище - Пинясова). Обидва родом з Орловської області країни-агресора. Роман відслужив строкову службу в Росгвардії, причому саме в тому підрозділі, який брав участь в анексії Криму Росією в 2014 році.

Сторінка роману в соціальній мережі "ВКонтакте", а ось Ольга ще недавно активно користувалася соцмережею. Однак 13 квітня видалила сторінку.

Окупант-ґвалтівник та його дружина / Колаж "Радіо Свободи"

Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери Биковського. Це і дозволило їх ідентифікувати.

Крім того, журналісти подзвонили окупанту. Він все заперечує. "При цьому його голос - такий само, як на "плівках" правоохоронців", - кажуть автори розслідування.

Голос Ольги Биковської також повністю збігається з голосом жінки на опублікованому СБУ українською спецслужбою аудіозапису. Вона каже, що її чоловік знаходиться в Севастополі ‒ мовляв, лікується в госпіталі після поранення.

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Нагадаємо, 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського окупанта з дружиною.

Їх бузувірський діалог виглядав так:

"Так, ти давай там, українських баб насилуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (жіночий сміх – Главред),- каже жінка своєму чоловікові-загарбнику".

Потім дружина закликає окупанта користуватися презервативами під час зґвалтувань.

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