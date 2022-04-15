УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Журналісти вирахували особу окупанта, дружина якого закликала його ґвалтувати українок

15 квітня 2022, 18:41

Зараз, по всій видимості, окупант перебуває у складі агресорських військ на Херсонщині, а його дружина виховує їх спільну дитину в окупованому Криму.

Окупант-ґвалтівник
Окупант Роман Биковський та його дружина / Колаж "Радіо Свободи"

Журналісти встановили особи російського окупанта і його дружини - фігурантів перехопленої розмови, в якій вона зі сміхом вмовляла благовірного "ґвалтувати українських баб". Спільного розслідування провели співробітники проєкту "Схеми" і "Радіо Свобода".

Цією парою виявилися 27-річний Роман Биковський і його дружина Ольга (дівоче прізвище - Пинясова). Обидва родом з Орловської області країни-агресора. Роман відслужив строкову службу в Росгвардії, причому саме в тому підрозділі, який брав участь в анексії Криму Росією в 2014 році.

Сторінка роману в соціальній мережі "ВКонтакте", а ось Ольга ще недавно активно користувалася соцмережею. Однак 13 квітня видалила сторінку.

Окупант-ґвалтівник
Окупант-ґвалтівник та його дружина / Колаж "Радіо Свободи"

Від джерел в українських правоохоронних органах журналістам стали відомі російські телефонні номери Биковського. Це і дозволило їх ідентифікувати.

Крім того, журналісти подзвонили окупанту. Він все заперечує. "При цьому його голос - такий само, як на "плівках" правоохоронців", - кажуть автори розслідування.

Голос Ольги Биковської також повністю збігається з голосом жінки на опублікованому СБУ українською спецслужбою аудіозапису. Вона каже, що її чоловік знаходиться в Севастополі ‒ мовляв, лікується в госпіталі після поранення.

читайте такожПід Києвом окупанти неодноразово ґвалтували жінку, погрожуючи їй насильством над 3-річним сином

Нагадаємо, 12 квітня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського окупанта з дружиною.

Їх бузувірський діалог виглядав так:

"Так, ти давай там, українських баб насилуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (жіночий сміх – Главред),- каже жінка своєму чоловікові-загарбнику".

Потім дружина закликає окупанта користуватися презервативами під час зґвалтувань.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
російське вторгнення анексія Криму новини України
Реклама
Популярне
Йде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для УкраїниЙде період важких боїв: відомий астролог назвав місяць закінчення війни - гороскоп для України Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомогаГороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога Засипле снігом, вдарять морози і потеплішає до +19: якою буде погода в Україні в середині квітняЗасипле снігом, вдарять морози і потеплішає до +19: якою буде погода в Україні в середині квітня Путін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниціПутін лютує: у Шойгу - інфаркт, Сурков заарештований, десятки генералів - у в'язниці Понти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" РосіїПонти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" Росії
Підтримайте Главред

Останні новини

19:41

Андрій Данилко розповів про замах російських шаманів, який приготував для нього Ернст

19:23

Однокурсник Путіна розповів, як ЗСУ під Харковом розгромили 25-кілометрову колонну окупантівВідео

19:23

Жаба душить часто: названо самі заздрісні знаки зодіаку

19:21

Скільки триватиме війна в Україні: у США дали новий прогнозВідео

19:04

Зеленський закликав світ готуватися до того, що Путін застосує ядерну зброю проти УкраїниВідео

Реклама
19:03

Східний сусід пустився берега: коли в Європі почнеться нова війнаПогляд

18:42

"Брав участь у захопленні острова Зміїний": після вибуху на кораблі загинув командир крейсера МоскваВідео

18:41

Журналісти вирахували особу окупанта, дружина якого закликала його ґвалтувати українокВідео

18:33

Як позбутися від цвілі на посуді - швидкі лайфхаки господині на замітку

17:57

На Донбасі російська 136 бригада несе величезні втрати: повністю знищена вся батарея САУВідео

17:55

"З України з любов'ю": Сердючка на "Нептуні" влучно висміяла крах крейсера "Москва"Відео

17:38

"Я дуже погано виглядаю і не хочу, щоб мій чоловік мене такою бачив": Марченко вийшла в люди у масці

17:32

Що потрібно готувати на Вербну неділю 2022: п'ять смачних рецептівВідео

17:21

26-річний хлопець у сукні намагався "відкосити" від служби, але все пішло не за планомВідео

16:58

"Вимагають масових смертей": Подоляк різко відповів РФ на погрози бомбити КиївВідео

16:52

Путін програв війну в Україні задовго до її початкуПогляд

16:51

Дружина Віктора Павлика показала сина: тато прокоментував

16:49

Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Харківській області, багато жертвВідео

16:40

ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52" Алігатор": 15 млн доларів збитку окупантамФотоВідео

16:20

Вакарчук емоційно виступив на руїнах Харкова і показав дивовижну знахідкуВідео

Реклама
16:10

Прикмети на 17 квітня: що не можна робити у Вербну неділю і як не потрапити в бідуВідео

15:37

Росія погрожує США "непередбачуваними наслідками" через постачання зброї Україні - Washington Post

15:20

"Не упустив жити в будинок і поплатився життям": окупанти вбили і не давали поховати українця

15:15

На Харківщині оголосили про готовність вибити окупантів РФ і чекають тотального контрнаступу ЗСУВідео

15:09

Неймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітняВідео

15:06

Москві потрібен привід для війни, або навіщо Росія палить очерет в БєлгородіПогляд

14:47

На Чернігівщині 92-річна старенька з сином-інвалідом ховалася в підвалі від окупантів

14:24

День ангела в травні 2022 за церковним календарем - кого привітати з іменинами

14:21

Оксана Марченко втекла до Москви і поскаржилася пропагандистам на затримання Медведчука в УкраїніВідео

14:15

Залучите гроші і удачу на весь рік: що потрібно робити з вербою на Вербну неділю 17 квітняВідео

14:11

"Вони переступили межу!": Марченко обурюється, що всьому світу наплювати на МедведчукаВідео

13:45

Путін дорівнює Гітлеру, потрібно його зупинити, поки не пішов на Захід – глава Міноборони Словаччини

13:44

Під Черніговом бійці ЗСУ ювелірно знищили гаубицю "Акація" агресорівВідео

13:32

Харчишин заявив, що знає, хто навів ракету на його будинок

13:30

"І Кремль палатиме!": Богдан Бенюк розповів, як Україна зробить Путіна і "вусатого хокеїста"

13:22

Очевидний знак: чому загибель крейсера "Москва" - це кінець ПутінаПогляд

13:04

"Поховала на подвір’ї, сама відмивала його кров": жителька Київщини розповіла, як орки вбили її синаВідео

13:00

"Дівчинка залишилася без ніг, хлопчик - без руки": медики рятують дітей, постраждалих від російської ракети в КраматорськуВідео

12:52

Бійці ЗСУ розбили колону військової техніки окупантів РФ у Херсонській областіВідео

12:34

Нам неймовірно соромно: актор "Сватів" записав звернення до українцівВідео

Реклама
12:21

Перейшли на новий рівень "зачистки": в Маріуполі росіяни почали ексгумацію загиблихВідео

12:19

Крейсер "Москва" пішов на дно, а у пропагандистів Кремля "палає" - погрожують оголосити Україні війнуВідео

12:00

Гороскоп на завтра, 16 квітня 2022: Левам – віщі сни, Дівам – розчарування, Терезам - ревнощі

11:59

ОП про відновлення Житомирщини: встановлюють вікна, лагодять дахи, відкрили тимчасові переправи

11:58

Прикмети на 16 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:50

"Як під час чеченської війни": окупант визнав, що росіяни самі обстріляли Брянську областьВідео

11:48

1+1 media school запускає освітні онлайн-курси з журналістики, режисури монтажу та YouTube

11:40

"Аби вирішили питання з націоналістами": співачка Лоліта звинуватила Україну в "зраді"

11:27

Ядерна зброя - останній хід Путіна: у МВС пояснили заяви з РосіїВідео

11:25

Втрата крейсера "Москва" може змусити Путіна переглянути морську позицію РФ – британська розвідкаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти