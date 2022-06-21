Журналісти Bihus.Info з'ясували, де зараз перебуває зрадник Ілля Кива

Ілля Ківа втік до РФ і живе в Підмосков'ї / Фото скріншот, Facebook Ківи

Підозрюваний у державній зраді екснардеп партії Опозиційна платформа - За життя Ілля Кива, який втік до Росії, може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate в Підмосков'ї поблизу міста Покровського. Де зараз Кива, вдалося з‘ясувати журналістам проекту Bihus.Info.

Після втечі з України Кива оновив транспорт. Тепер він їздить на броньованому позашляховику Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу, ціна якого - близько 15-20 млн рублів.

Проаналізувавши відео, журналісти з'ясували, що Кива часто їздить до Москви з боку села Покровське в Західному Підмосков'ї. Як припускають розслідувачі, можливо, він проживає на території котеджного містечка Agalarov Estate. Біля нього Киву помітили на АЗС, в супермаркетах і фітнес-центрі Crocus.

"Враховуючи регулярне відвідування Ківою території гольф-клубу і Crocus Fitness, найімовірніше, екснардеп проживає в елітному котеджному містечку Agalarov Estate", - повідомили у Bihus.Info.

Де живуть родичі Киви:

мати, найімовірніше, живе в Іспанії, в провінції Аліканте;

брат Дмитро володіє фірмою у Великій Британії - D Design and Development LTD - і зареєстрований в Брумлі;

25-річна сестра зрадника Ганна Ігорівна Стельмах, згідно з профілем в LinkedIn, живе і працює в Люцерні, Швейцарія.

Як повідомляв Главред, 26 лютого стало відомо, що скандального нардепа Іллю Киву виключили з партії Опозиційна платформа - За життя.

Киву оголосили в міжнародний розшук. Його підозрюють у державній зраді.

10 травня колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що готовий власноруч застрелити Киву, який втік до Росії та підтримує війну проти українців.

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