УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Журналісти Bihus.Info з'ясували, де зараз перебуває зрадник Ілля Кива

21 червня 2022, 07:08

Скандальний екснардеп ОПЗЖ імовірно проживає в Підмосков'ї в котеджному містечку Agalarov Estate. В Україні його підозрюють у державній зраді.

Ілля Кива
Ілля Ківа втік до РФ і живе в Підмосков'ї / Фото скріншот, Facebook Ківи

Підозрюваний у державній зраді екснардеп партії Опозиційна платформа - За життя Ілля Кива, який втік до Росії, може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate в Підмосков'ї поблизу міста Покровського. Де зараз Кива, вдалося з‘ясувати журналістам проекту Bihus.Info.

Після втечі з України Кива оновив транспорт. Тепер він їздить на броньованому позашляховику Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу, ціна якого - близько 15-20 млн рублів.

Проаналізувавши відео, журналісти з'ясували, що Кива часто їздить до Москви з боку села Покровське в Західному Підмосков'ї. Як припускають розслідувачі, можливо, він проживає на території котеджного містечка Agalarov Estate. Біля нього Киву помітили на АЗС, в супермаркетах і фітнес-центрі Crocus.

"Враховуючи регулярне відвідування Ківою території гольф-клубу і Crocus Fitness, найімовірніше, екснардеп проживає в елітному котеджному містечку Agalarov Estate", - повідомили у Bihus.Info.

Де живуть родичі Киви:

  • мати, найімовірніше, живе в Іспанії, в провінції Аліканте;
  • брат Дмитро володіє фірмою у Великій Британії - D Design and Development LTD - і зареєстрований в Брумлі;
  • 25-річна сестра зрадника Ганна Ігорівна Стельмах, згідно з профілем в LinkedIn, живе і працює в Люцерні, Швейцарія.

Як повідомляв Главред, 26 лютого стало відомо, що скандального нардепа Іллю Киву виключили з партії Опозиційна платформа - За життя.

Киву оголосили в міжнародний розшук. Його підозрюють у державній зраді.

10 травня колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що готовий власноруч застрелити Киву, який втік до Росії та підтримує війну проти українців.

Інші новини:

Ілля Кива новини України ОПЗЖ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:38

"Криза" буде затяжною: Пєсков висловився про терміни війни в Україні

07:28

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 червня 2022: розставання, кар'єрне зростання і порочна пристрастьВідео

07:08

Журналісти Bihus.Info з'ясували, де зараз перебуває зрадник Ілля Кива

06:40

Бої за Сєвєродонецьк: найближчий тиждень стане вирішальним - ISW

06:23

Як Європа знову дозволила Путіну себе шантажуватиПогляд

Реклама
06:10

Помідори будуть солодкими і м'ясистими: прості способи виростити розкішний урожайВідео

05:50

Аномальна спека вище +40º: синоптик назвав терміни різкого похолоданняВідео

05:31

Користь часнику: ТОП-10 корисних властивостей і головні протипоказання

05:20

Прикмети на 22 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

05:00

Війська РФ видихаються: ЗСУ наразі не можуть наступати, але характер війни зміниться – ЖдановВідео

04:55

День літнього сонцестояння: найдовший день у році, традиції та обрядиВідео

04:20

Чарує фігурою та прикриває живіт рукою: Надія Мейхер знялася в звабливому шовковому вбранні

04:20

Як зробити макіяж стійким у спеку: експерти дали важливі поради

03:50

Як одягатися після 50, щоб виглядати молодшою: прості хитрощі для великої радості

03:45

59-річного Джонні Деппа не впізнали під час концерту - актор сильно змінивсяВідео

03:34

Це останній шанс: загальна мобілізація в РФ означатиме, що Путін у паніці - експерт

03:10

Найсмачніший джем на зиму з 2 інгредієнтів: дуже простий і швидкий рецепт

03:01

Врожаю буде удвічі більше: що робити, щоби часник був великим - дачна хитрістьВідео

02:57

"В його житті не самий простий період": Олександр Рибак поїхав у США лікувати багаторічну залежність

02:17

Заборонена українська символіка в ліфі сукні: українська модель розповіла про аферу в Каннах

Реклама
02:05

Війна в Україні може тривати роки: НАТО доведеться перейти на військові рейки – експертВідео

01:32

Військовий експерт Жданов пояснив нюанси звільнення Херсона українською армієюВідео

01:01

Джей Ло оголосила свою дочку небінарною персоною

00:51

Прикмети на 21 червня: що не можна робити в день літнього сонцестояння і як не потрапити в бідуВідео

00:40

Дизайн кухні: поради щодо планування ідеального простору

20 червня, понеділок
23:58

"Як раби": парамедик "Тайра" розповіла про умови її утримання в полоніВідео

23:46

"Не виходить": Данилко вперше розповів, чому у нього немає сім'ї

23:37

Сильне задимлення: ЗСУ накрили багато "жирних" цілей на острові Зміїний - АрестовичВідео

23:04

Віра Брежнєва привітала маму на День батька

23:01

"Перелом в нашу сторону": астролог назвав терміни перемоги України у війніВідео

22:31

Потужний удар ЗСУ на сході: сотню окупантів "покришили" разом з технікоюВідео

22:23

Російський режисер заявив, що Валюха зі "Сватів" підтримала Росію

22:09

Готові до будь-якого сценарію: війська РФ посилили обстріли Харківщини, є жертвиВідео

21:54

Місто видно в приціли: у Зеленського назвали головну умову звільнення ХерсонаВідео

21:32

Втрати ЗСУ за час війни близько 10 тисяч убитими - АрестовичВідео

21:19

Зеленський зустрівся з легендарним голлівудським коміком Беном СтіллеромВідео

21:11

"Іскра демократії": Шольц розповів, чого найбільше боїться ПутінВідео

21:00

Що буде з доларом: експерт розповів, чи варто бігти стрімголов за валютоюВідео

20:52

Чи правда щавель рятує від раку і чи можна його їсти багато - дослідження

20:46

Лікарні та морги переповнені: втрати окупантів на Луганщині зашкалюють – ГайдайВідео

Реклама
20:42

ЄС на тижні оголосить про пакет допомоги Україні на 9 млрд євро - BloombergВідео

20:31

Не Кацурін: Надя Дорофєєва засвітила загадкового бойфренда на романтичному фото

20:28

Телебачення Торонто. Знищити Україну в хорошому сенсі: що не так з російськими лібералами?Відеоблоги

20:14

Експерт-міжнародник пояснила, чому Європа не дає Україні великі партії важкої зброїВідео

20:02

Байден відверто висловився щодо перспектив вступу України до ЄСВідео

19:59

"Визнайте кордони": Черновецький нарвався на підозру зашкваром з "ЛДНР"

19:54

Як московського царя тримали в полоні на Західній Україні: таємниці палацу у Жовкві

19:54

Чому Лукашенко вже втратив можливість для нападу на УкраїнуПогляд

19:32

Заборона російської музики в Україні: в РНБО відповіли на запитання

19:31

Окупанти отримали по зубах на двох напрямках: ЗСУ відбили ворожий штурмВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти