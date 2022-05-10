З патріотів – у зрадники: Аваков пообіцяв особисто пристрелити одіозного Киву

Ілля Кива / УНІАН

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про те, як колишній нардеп Ілля Кива з патріота перетворився на колаборанта.

У коментарі на каналі Україна 24 він заявив, що готовий власноруч застрелити Ківу, який втік до Росії і підтримує війну проти українців.

Екс-глава МВС каже, що риторика Киви щодо України різко змінилася в той момент, коли "в його житті з'явився Медведчук, з'явилися гроші і бажання виступати на російському телебаченні".

Аваков упевнений, якби він зараз зустрівся з Кивою, то навіть не став би з ним говорити: "Якби у мене була можливість, то я б його застрелив. Я думаю, що так вчинила б будь-яка людина, у якого в руках була б зброя. І так потрібно чинити з будь-яким зрадником і негідником, який так вчинив".

"Це вже не людина. Це істота, яка повинна горіти в пеклі. І я впевнений, що з ним так і буде..."- додав Аваков.

Нагадаємо, напередодні скандального нардепа Іллю Киву виключили з політичної партії Опозиційна платформа - за життя.

"Провокатори, які намагаються перешкодити мирному процесу, виключаються з фракції. І люди, які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце в нашій фракції", - заявив співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

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