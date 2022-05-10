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Відсидить до 15 років за держзраду: Киву оголосили в міжнародний розшук

10 травня 2022, 18:28

Колишній нардеп Ілля Кива закликав до агресивної війни в Україні. Його підозрюють у державній зраді.

Ілля Кива / УНИАН

Колишнього народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук. Його підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідчі закінчили досудове розслідування та встановили, що Кива неодноразово пропагував війну, посягав на територіальну цілісність України, закликав до захоплення влади та поширення комуністичної символіки.

"Колишній депутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни", - йдеться у повідомленні.

До того ж, Кива пропонував фізично усунути Володимира Зеленського та інших високопосадовців.

За скоєне колишньому нардепу загрожує до 15 років за ґратами.

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Що відомо про Киву

Нагадаємо, від початку війни Ілля Кива перебував за межами країни та продовжував публікувати проросійські відео із закликами до зміни української влади. Вночі 24 лютого на тлі початку російського вторгнення він заявив, що українському народу нібито "потрібне звільнення".

26 лютого Киву виключили із партії "Опозиційна платформа - За життя", а вже 15 березня стало відомо про позбавлення депутатського мандата.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав Киву "істотою, яка повинна горіти у пеклі". Він вважає, що колишній нардеп перетворився з патріота у колаборанта тоді, коли у його житті з'явилися "Віктор Медведчук, гроші та бажання виступати на російському телебаченні". Аваков заявив про готовність власноруч застрелити Киву.

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міжнародний розшук державна зрада Ілля Кива
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