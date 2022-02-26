Скандального Іллю Ківу виключили з ОПЗЖ

Іллю Ківу виключили з ОПЗЖ / УНІАН

Скандального нардепа Іллю Ківу виключили з політичної партії "Опозиційна платформа - за життя".

"Провокатори, які намагаються перешкодити мирному процесу, виключаються з фракції. І люди, які розпалюють ворожнечу, а не здатні до мирного процесу, їм не місце в нашій фракції", – цитує співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка УНІАН.

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