Українці назвали Тищенка і Ківу головним розчаруванням року - свіже опитування

Микола Тищенко / УНІАН

Українці назвали двох нардепів ‒ Миколи Тищенка ("Слуга народу") і Іллю Ківу ‒ "ОПЗЖ") - найбільшим "Розчаруванням року". Про це говорять результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 17-22 грудня 2021 року.

"Виключно як "Розчарування року" опитані назвали Миколу Тищенка (1,2%), Іллю Ківу (1,2%), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%)", — йдеться в дослідженні.

Крім того, ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики, 1,3% опитаних сказали, що розчаруванням року важко когось назвати, майже 15% вагалися з відповіддю, а 4%-не захотіли відповідати на це відкрите питання.

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Нагадаємо, раніше Тищенко зганьбився своїми знаннями про ринкові ціни на продукти в Україні. Він заявив, що купує гречку і свинину на Бессарабці за дивно низькою вартістю.

Відео з цією "цитатою" стало вірусним в мережі. На Тищенка навіть з'явилися меми.

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