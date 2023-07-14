"Жест доброї волі" у 3 регіонах: Світан сказав, звідки ЗСУ виб'ють війська РФ

Окупанти агресора Росії можуть самі спробувати піти до захопленого Криму або "запечататися " на Донбасі, вважає військовий експерт Роман Світан.

https://glavred.net/ukraine/zhest-dobroy-voli-v-treh-regionah-svitan-skazal-otkuda-vsu-vybyut-voyska-rf-10485637.html Посилання скопійоване

Окупанти не зможуть утримати Запорізьку та Херсонську області - Світан / Колаж: Главред, фото: 72 ОМБр, скріншот YouTube

Окупаційній армії Росії вигідно піти з Бахмута, Соледара і Великої Новосілки Донецької області, інакше вони будуть знищені. У перспективі ЗСУ проведуть зачистку від загарбників Запорізької та Херсонської областей. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що російські війська можуть піти на нові "жести доброї волі". За словами експерта, загарбникам найвигідніше вийти під тиском ЗСУ з Бахмута, Соледара і Великої Новосілки, інакше їх знищать сили оборони України.

"Найгірший для Росії напрямок – це частина бахмутсько-соледарського виступу. Ще пів року тому противник вклинився в нашу оборону, а просунутися далі не зміг. За великим рахунком тепер фланговими ударами ми їх зачищаємо. З військової точки зору, росіянам вигідно звідти піти: з Бахмута, Соледара і Великої Новосілки. Інакше ми їх просто знищимо. Вони це прекрасно знають", - зазначив Світан.

відео дня

Також він додав, що в перспективі ЗСУ зачистять від російських окупантів Запорізьку та Херсонську області.

"А в глобальному сенсі можливий відхід російських військ із запорізького і херсонського напрямків. Росіянам, із військової точки зору, неможливо утримати Запорізьку та Херсонську області. В результаті заходів, які зараз активно проводяться, ці дві ділянки фронту однозначно будуть зачищені від російських військ. Якщо у російського командування візьме гору військова думка, то вони підуть звідти самі – закриються в Криму і спробують запечататися на Донбасі", - підкреслив Роман Світан.

Контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявила, що ЗСУ наступають і просуваються на Бахмутському напрямку. Українські війська закріпилися на звільнених локаціях і продовжують контрнаступальну операцію.

У Генеральному штабі розповіли, що ЗСУ просунулися і закріпилися на нових рубежах на Бердянському напрямку. Сили оборони України встановлюють повний контроль на рубежах, які відбили у російських окупантів.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що Україна отримала від США касетні боєприпаси. Однак поки що на полі бою їх не застосовували. На думку Тарнавського, у ЗСУ буде серйозна перевага після того, як такі боєприпаси задіють на фронті.

Інші новини: