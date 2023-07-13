"Попри тяжкі бої": ЗСУ наступають та просуваються на Бахмутському напрямку

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Сході України та про успіхи українських військових у боротьбі проти окупантів.
Як повідомила Маляр у cвоєму Telegram-каналі, що сили оборони України стримували наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"На Бахмутському напрямку на південному фланзі навколо Бахмута ми наступали. Є просування. Зараз наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах", - наголосила представниця міністерства.
Крім того, на півдні України в межах контрнаступу ЗСУ виконують чимало завдань, спрямованих на "ослаблення ворога і відпрацювання обстановки для подальших дій".
"За останні тижні наші захисники на півдні підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Через знищення великої кількості складів із боєприпасами кількість ворожих обстрілів наразі знизилася", - зауважила Ганна Маляр.
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Наступ ЗСУ
Нагадаємо, що ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку та вже просунулись на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.
ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.
У ЗСУ розповіли, як будуть використані касетні боєприпаси. Касетні боєприпаси завдаватимуть нищівного удару по окупантам, що призведе до більших у них втрат.
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