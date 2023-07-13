"Попри тяжкі бої": ЗСУ наступають та просуваються на Бахмутському напрямку

Ганна Маляр повідомила, що за останні тижні ЗСУ на півдні підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога.

https://glavred.net/ukraine/popri-tyazhki-boji-zsu-nastupayut-ta-prosuvayutsya-na-bahmutskomu-napryamku-10485400.html Посилання скопійоване

ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Сході України та про успіхи українських військових у боротьбі проти окупантів.

Як повідомила Маляр у cвоєму Telegram-каналі, що сили оборони України стримували наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"На Бахмутському напрямку на південному фланзі навколо Бахмута ми наступали. Є просування. Зараз наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах", - наголосила представниця міністерства.

відео дня

Крім того, на півдні України в межах контрнаступу ЗСУ виконують чимало завдань, спрямованих на "ослаблення ворога і відпрацювання обстановки для подальших дій".

"За останні тижні наші захисники на півдні підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Через знищення великої кількості складів із боєприпасами кількість ворожих обстрілів наразі знизилася", - зауважила Ганна Маляр.

Наступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку та вже просунулись на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

У ЗСУ розповіли, як будуть використані касетні боєприпаси. Касетні боєприпаси завдаватимуть нищівного удару по окупантам, що призведе до більших у них втрат.

Більше військових новин: