ЗСУ просунулись та закріпились на нових рубежах на Бердянському напрямку

Українські бійці продовжують наступальну операцію та мають успіхи на фронті.

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ЗСУ просуваються на Бердянському напрямку / колаж: Главред, фото: 1-ша ОБрСпН імені Івана Богуна, 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

В Оперативному вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують вести наступ та закріплюються на нових відвойованих рубежах.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зазначили на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Там також повідомили, що на Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки. На жаль, від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

відео дня

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень", - йдеться в дописі.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ вибивають окупантів на Бердянському напрямку та вже просунулись на 2 кілометри. Капітан Валерій Шершень розповів про успішний наступ українських військових на Таврійському напрямку.

ЗСУ знищують росіян і просуваються під Бахмутом. За словами Олександра Сирського, також є приклад роботи по ворожому танку за допомогою САУ М-109 від 17-ї окремої танкової бригади.

Попри тяжкі бої, ЗСУ наступають та просуваються на Бахмутському напрямку. Ганна Маляр повідомила, що за останні тижні ЗСУ на півдні підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога.

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