"Це радикально змінить ситуацію": Україна вже отримала касетні боєприпаси - генерал ЗСУ

Україна ще не використовувала касетні боєприпаси, але вже їх отримала від американських союзників, заявив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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Рішення про використання касетних боєприпасів буде приймативище командування ЗСУ / колаж Главред, фото US Air Force / 14 ОМБр імені Романа Великого

Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти країни-агресора Росії. Про це заявив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням "Таврія" ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"Ми тільки що отримали їх (касетні боєприпаси - Главред), ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на полі бою – Главред)", – сказав він.

Тарнавський зазначив, що російські окупанти розуміють – після отримання цих боєприпасів Україна матиме переваги.

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"Ворог відмовиться від позицій в тій місцевості, де можна їх використовувати", – сказав він.

За словами Тарнавського, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, буде приймати вище командування ЗСУ.

Генерал також зазначив, що США наклали обмеження щодо використання боєприпасів – ті не можна використовувати в густонаселених районах (навіть якщо вони окуповані російськими військами).

"Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані", - підсумував Тарнавський.

Касетні боєприпаси для України

Президент США Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Байден заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу.

Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Відзначити, Київ наполягав на використанні касетних боєприпасів, але Вашингтон чинив опір через його здатність завдавати невибіркової шкоди цивільному населенню.

Після декількох місяців заперечень, посилаючись на побоювання з приводу використання зброї і заявляючи, що в ньому немає необхідності, офіційні особи США нещодавно просигналізували про зміну ситуації.

Пізніше міністр оборони США Ллойд Остін обґрунтував рішення Вашингтона постачати Україні касетні боєприпаси важкими боями, які зараз ведуть ЗСУ проти російських окупантів.

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