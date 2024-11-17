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Жертви ударів, відключення та загоряння: наслідки двогодинної атаки по Україні

Даяна Швець
17 листопада 2024, 09:38
444
Ворожі ракети масовано атакували енергосистему України.
Наслідки атаки на Україну
Наслідки атаки на Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Що сталося:

  • РФ масовано вдарила по регіонах - де прильоти, а де вдалося збити
  • У яких областях вводяться відключення світла і чому

Вранці 17 листопада під ударом опинилися практично всі регіони країни, включно з обласними центрами. Основною метою атак був енергетичний сектор.

Ракетна атака тривала близько двох годин. Удари дронів тривають уже понад 10 годин.

відео дня

Ситуація за результатами ударів РФ

Київ: Загоряння даху п'ятиповерхового житлового будинку. Уламки впали біля магазину "Сільпо" в Голосіївському районі, а також у парку на Русанівці.

Одеса: Удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. У місті відсутнє електро- і водопостачання, зупинився електротранспорт.

Миколаїв: Удар дрона по житловому будинку. Загинули 2 людини, ще 6 дістали поранення.

  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL
  • Наслідки удару РФ по Миколаєву
    Наслідки удару РФ по Миколаєву Facebook/DSNSMYKOL

Львів: В одному з районів області внаслідок падіння уламків ворожої ракети сталися руйнування з подальшою пожежею гаражів. На місці працюють пожежники.

Наслідки ракетного обстрілу Львівської області
Наслідки ракетного обстрілу Львівської області / фото: ДСНС

Рівне: Удари по енергетичній інфраструктурі в області. Пропала електрика і водопостачання. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару, все відновлюватимуть поступово. Постраждали також сусідні житлові будинки, там вибиті шибки.

Запоріжжя: По Запоріжжю росіяни завдали три удари. Під ударами перебувала інфраструктура. Постраждалих попередньо немає, а масштаби руйнувань уточнюються.

Кременчук, Полтава: Зафіксовано вибухи, на місці ймовірного удару видно дим. В області відбуваються аварійні відключення світла.

Волинь: Є влучання - постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією - без жертв і постраждалих.

Вінницька область: Удари по критичній інфраструктурі.

Кривий Ріг: Прильоти і відключення електропостачання. До того ж, зупинилася частина насосної станції в місті. Через відсутність світла частина Кривого Рогу залишилася і без води.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калібр / Инфографика: Главред

Ситуація щодо відключень електроенергії

У Вінницькій, Волинській, Черкаській, Чернігівській та Івано-Франківській областях - відключення світла через влучання.

У Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській та Хмельницькій областях введено екстрені відключення електроенергії.

Атака на Україну 17 листопада - що відомо

17 листопада, як розповідав Главред, Україна опинилася під масованою атакою. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Через масовану атаку Польща екстрено підняла в небо авіацію. Головна мета - забезпечення безпеки територій, що межують із зоною потенційної загрози.

Також повідомлялося, що запроваджуються екстрені відключення світла. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільності енергосистеми України.

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Що відомо про ракету "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджал" - російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу.

Ракета, імовірно, створена на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки незважаючи на те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ні гіперзвуковим глайдером, ні гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

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