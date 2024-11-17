Польща екстрено підняла в небо авіацію: чи допомогли Україні відбивати атаку

Про що йдеться:
- Польща підняла в небо винищувачі
- Збройні сили Польщі моніторять ситуацію
Військове командування Республіки Польща підняло в небо польську та союзницьку авіацію. Причиною став масований ракетний обстріл території України Росією.
Про це повідомляє Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.
"Відповідно до встановлених процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил (ГЗС) активізував усі наявні сили та засоби, піднявши чергові пари винищувачів, а також приведено в стан підвищеної готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки", – йдеться в повідомленні.
Згідно з отриманою інформацією, внаслідок інтенсивного нападу Російської Федерації, яка застосовує крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники для ударів по об'єктах, у тому числі на заході України, в повітряному просторі Польщі розпочалася операція польської та союзницької авіації.
Цей захід спрямований на забезпечення безпеки територій, що межують із зоною потенційної загрози.
Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує моніторинг ситуації, а сили й засоби перебувають у повній готовності до оперативного реагування, однак поки що інформації про збиття ворожих цілей не надходило.
Ракетна атака на Україну 17 листопада - що відомо
17 листопада, як повідомляв Главред, РФ запустила десятки ракет по Україні, були також зафіксовані пуски Кинджалів. Україна опинилася під масованою атакою.
Зазначалося, що РФ вдарила по Києву ракетами і дронами. У Печерському районі внаслідок вибухів палає дах житлового будинку, є постраждалі. Водночас у Голосіївському та Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові.
Унаслідок масштабної ракетної атаки в Україні вводяться екстрені відключення світла. Відключення впроваджено у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
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Збройні сили Республіки Польща
Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави.
Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони.
Головнокомандувач - президент Анджей Дуда.
Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.
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