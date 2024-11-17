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Польща екстрено підняла в небо авіацію: чи допомогли Україні відбивати атаку

Даяна Швець
17 листопада 2024, 08:51
2270
Захід спрямований на забезпечення безпеки територій, що межують із зоною потенційної загрози.
Дуда, ракета, авиация
Дуда, ракета, авиация / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

  • Польща підняла в небо винищувачі
  • Збройні сили Польщі моніторять ситуацію

Військове командування Республіки Польща підняло в небо польську та союзницьку авіацію. Причиною став масований ракетний обстріл території України Росією.

Про це повідомляє Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.

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"Відповідно до встановлених процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил (ГЗС) активізував усі наявні сили та засоби, піднявши чергові пари винищувачів, а також приведено в стан підвищеної готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки", – йдеться в повідомленні.

Згідно з отриманою інформацією, внаслідок інтенсивного нападу Російської Федерації, яка застосовує крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники для ударів по об'єктах, у тому числі на заході України, в повітряному просторі Польщі розпочалася операція польської та союзницької авіації.

Цей захід спрямований на забезпечення безпеки територій, що межують із зоною потенційної загрози.

Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує моніторинг ситуації, а сили й засоби перебувають у повній готовності до оперативного реагування, однак поки що інформації про збиття ворожих цілей не надходило.

Ракетна атака на Україну 17 листопада - що відомо

17 листопада, як повідомляв Главред, РФ запустила десятки ракет по Україні, були також зафіксовані пуски Кинджалів. Україна опинилася під масованою атакою.

Зазначалося, що РФ вдарила по Києву ракетами і дронами. У Печерському районі внаслідок вибухів палає дах житлового будинку, є постраждалі. Водночас у Голосіївському та Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові.

Унаслідок масштабної ракетної атаки в Україні вводяться екстрені відключення світла. Відключення впроваджено у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

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Збройні сили Республіки Польща

Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави.

Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони.

Головнокомандувач - президент Анджей Дуда.

Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

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